Parceria governo e prefeitura beneficia ruas do Vila Ivonete

A parceria do governo do Estado e prefeitura de Rio Branco através do programa Ruas do Povo, executado pelo Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (DEPASA) já beneficiou mais de mil e duzentas ruas com infraestrutura na capital. O trabalho segue intenso com serviços de drenagem, instalação de rede de água e esgoto e asfaltamento, que chegou este ano a cinquenta bairros. O prefeito Marcus Alexandre acompanhou nesta terça-feira, 08, a obra que está sendo realizada no Loteamento São José, na Vila Ivonete. Nesta segunda fase da obra, as equipes estão mobilizadas para serviços de drenagem, saneamento e instalação de rede água nas ruas Travessia, Bagdá e Municipalidade. Realizado esse trabalho, o próximo passo será a imprimação e pavimentação com tijolos.

Para um dos membros da comunidade, o pastor Jucemir Bernadirno, “a obra é realização de um antigo sonho dos moradores. Esse serviço era um clamor das pessoas que moram aqui, agora atendido graças a Deus. E ficamos felizes por vir completo, é mesmo um refrigério para nossa comunidade”.

O prefeito Marcus Alexandre destacou que “esse investimento vai unir a Antônio da Rocha Viana à Avenida Getúlio Vargas, saindo perto do posto Machado, justamente no trecho onde está sendo feita a duplicação, o que melhora o acesso para os moradores e o fluxo de veículos na região. A expectativa é de um pouco mais de verão para que a gente inicie o revestimento com tijolos. Essa é uma obra importante. Fica aqui nossa gratidão ao governo do Estado, à equipe do DEPASA, na pessoa do presidente Edvaldo Magalhães pela parceria”, disse o prefeito.

De acordo com o presidente do DEPASA “o projeto contempla dez ruas da poligonal do bairro Conquista. São, ao todo, mais de 800 metros de rua com pavimentação e saneamento. O investimento é feito com recursos viabilizados pelo programa Ruas do Povo. O trabalho começou pelas ruas José Maria, Rios, Fragosos Monteiro, Francisco Pinheiro e Antônio Sales e Travessa José Maria, onde já foram feitas obras de drenagem, esgotamento e imprimação, restando apenas concluir a pavimentação”.