Candidatos a perito da Polícia Civil são convocados

O governo do Estado, por meio das secretarias de Gestão Administrativa (SGA) e de Polícia Civil (SEPC), publicou no Diário Oficial do Acre desta terça-feira, 8, o edital com a convocação para a investigação criminal e social do concurso para perito criminal e perito médico-legista da Polícia Civil.

Os convocados devem comparecer até o dia 21 deste mês, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas, ao Departamento de Inteligência da SEPC, localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, 1.569, Vila Ivonete, Rio Branco, para realizar o correto preenchimento da Ficha de Investigação Criminal (FIC).

Os candidatos terão até o dia 28 de novembro para apresentar os originais das certidões e declarações indispensáveis ao prosseguimento do certame, no Departamento de Inteligência da SEPC. A lista de certidões e declarações está disponível no edital.

Para obter mais informações referentes ao concurso, os candidatos devem entrar em contato com a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (Funcab) ou por meio do telefone (68) 3025-0260, pelo endereço eletrônico concursos@funcab.org ou com a SGA, no telefone (68) 3215-4031, ou pelo endereço eletrônico concursos.sga@ac.gov.br.