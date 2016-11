Cúmplices em ajudar mulher matar e queimar ex são presos

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), prendeu na tarde de ontem, segunda-feira, 07, Erivan Santos da Silva, 46, vulgo “bicudo” e Macileide Alves de Andrada, 35, pela participação no assassinato de Antônio de Souza Araújo, de 37 anos ocorrido em 25 de Setembro.

Os agentes vinham investigando o caso e já havia prendido a ex-namorada de Antônio, Marcia Maria, que em depoimento confessou ter obtido ajuda de mais duas pessoas. Após conclusão do inquérito, o delegado responsável pela investigação, Roberth Alencar, pediu a prisão preventiva dos investigados, Erivan e Macileide e de posse dos mandados, os policiais se deslocaram até os endereços dos investigados e efetuaram as prisões.

Márcia Maria de Albuquerque Ferreira, 34, ex-namorada da vítima, não conformada com o término do relacionamento, planejou e executou o crime com a ajuda de Erivan e Macileide. Antônio, mais conhecido pelo apelido de “Marivam” foi encontrado pela Polícia Militar carbonizado, enrolado em um lençol com combustível ainda em chamas na manhã do dia 25, na altura do km 14 da Transacreana.

“A elucidação desse crime se deu através de investigação que apontou todo um planejamento efetuado pelos mentores do homicídio, onde após doparam a vítima o executaram com requintes de crueldade com golpes de uma marreta. Um crime bárbaro que foi elucidado e seus autores serão colocados à disposição da justiça para serem julgados”, declarou delegado Roberth Alencar.