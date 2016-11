Trecho final da duplicação da Estrada Jarbas Passarinho começa a ser pavimentado

O trabalho de pavimentação da via duplicada da Estrada Jarbas Passarinho entrou esta semana em sua fase final. A via, também conhecida como Apolônio Sales, tinha 6 metros de largura e conta agora com 18.40 metros. Nesta terça-feira, 8, mais 472 metros foram asfaltados no trecho compreendido entre o Supermercado Araújo e a rotatória do Posto Thalma, na Avenida Getúlio Vargas.

Assim, a parte alargada vem sendo gradativamente pavimentada com CBUQ, o cimento betuminoso usinado a quente, a melhor tecnologia de capeamento de vias públicas. “Além de aplicar o pavimento novo estamos também recapeando vários trechos do asfalto antigo”, informou Odinei Andrade, técnico da Secretaria de Obras Públicas de Rio Branco.

Com o alargamento, a Estrada Jarbas Passarinho passará a contar com calçadas e ciclovias, equipamentos que conferem um novo padrão de mobilidade para a parte alta da cidade de Rio Branco.

Em sua totalidade, o trecho em duplicação vai das mangueiras, nas proximidades do Residencial Santa Cruz, até a rotatória do Posto Thalma, somando mais de dois quilômetros e meio de extensão. Regularmente, a obra é pessoalmente vistoriada pelo prefeito Marcus Alexandre, visando assegurar a qualidade do projeto.

A nova Estrada Jarbas Passarinho contará com duas pistas de cada lado, além das já citadas calçadas e ciclovias. Novos abrigos de ônibus e sinalização também compõem o conjunto de intervenções futuras na via. Em frente à entrada do Conjunto Ouricuri será implantada uma rotatória, e, em geral, estão preservadas as árvores da região. “O esforço tem sido muito grande para executar essa obra que é muito importante para essa região que liga a parte alta de Rio Branco com o restante da cidade”, costuma dizer o prefeito Marcus Alexandre quando busca expressar as dificuldades para se executar um projeto tão complexo, que demanda recuos, intervenções em imóveis particulares e muita negociação para que ao final o trabalho seja benéfico para a coletividade. Moradores e empresários estão ansiosos pelo fim da obra, o que deve acontecer, segundo previsão de Odinei Andrade, até dezembro próximo.

Além da Estrada Apolônio Sales, a Prefeitura de Rio Branco executa obras de duplicação e alargamento de outras seis vias estruturantes da cidade, como a Avenida Getúlio Vargas, Estrada das Placas, Estrada da Sobral, Estrada da Floresta – estas duas últimas já concluídas – e as ruas Campo Grande, na Baixada. A Rua João XXIII, que faz parte do pacote, também já foi concluída. O projeto prevê que em quase todas as vias, as calçadas terão um metro e meio de largura. Já a Avenida Getúlio Vargas, ficará com a maior largura de todas, com dois metros de calçadas.

Árvores são preservadas e humanizam urbanização de Rio Branco

Na maioria dos casos, árvores que se interpõem aos projetos de duplicação são vistas como limitadores do desenvolvimento. Ao contrário, a Prefeitura de Rio Branco as incorpora ao projeto, o que traz humanização ao equipamento urbano. Na Estrada Jarbas Passarinho é possível ver mais um exemplo dessa tendência: um grupo de árvores frutíferas (mangueiras) e madeireiras não foram abatidas, mas, sim, incluídas no projeto, adaptado para mantê-las. As mangueiras foram plantadas de modo estratégico para servir de descanso e alimentação durante as viagens.

As duplicações e alargamentos são obras estruturantes que, quando estiverem concluídas, vão melhorar não apenas o fluxo de veículos, mas também a mobilidade urbana como um todo, já que em todas elas estão incluídas a construção de ciclovias e calçadas. Todos os projetos estão de acordo com o que orienta o Plano Diretor de Transportes e Trânsito de Rio Branco. Eles estão divididos em diferentes fases e todas contam com a parceria do Governo Federal e do Governo do Estado para sua execução. Os recursos para essas obras são em maior parte do PAC Mobilidade, programa que contempla fundamentalmente a qualificação de vias urbanas e interligação de bairros.