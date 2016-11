AGU garante retirada de pauta de projetos que poderiam gerar impacto de R$ 1 bilhão

A Advocacia-Geral da União (AGU) conseguiu derrubar, no Supremo Tribunal Federal (STF), decisão liminar proferida contra pedido de retirada de pauta da Câmara dos Deputados de projetos de lei que poderiam causar impacto de R$ 1 bilhão aos cofres públicos.

A atuação ocorreu após uma ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Delaídes Alves Miranda, conceder liminar em mandado de segurança impetrado pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho (Anamatra). A entidade questionou ato do presidente do próprio tribunal, ministro Ives Gandra Martins Filho, que solicitou ao presidente da Câmara dos Deputados a retirada de pauta de proposições que previam a criação de 8,2 mil cargos na Justiça do Trabalho – sendo oito mil de servidores e 200 de juízes – além de 100 varas do trabalho.

No entendimento de Miranda, o presidente do TST não poderia ter adotado a medida sem o aval do órgão especial do tribunal. A AGU, então, pediu ao próprio TST – por meio de agravo interno ainda não analisado – e ao Supremo que a liminar concedida pela ministra fosse suspensa.

A Advocacia-Geral argumentou que a tramitação de projetos de lei que implicam em aumento de gasto sem a correspondente previsão orçamentária não só afronta a Constituição, como configura risco de grave lesão à economia pública. Isso porque os referidos projetos possuem a capacidade de provocar um impacto de R$ 1 bilhão aos cofres públicos em um momento em que o país passa por grave crise financeira e o governo está adotando diversas medidas para alcançar o equilíbrio fiscal.

Sem urgência

O pedido de suspensão da liminar foi acolhido pela presidente do STF, ministra Cármen Lúcia. A decisão assinalou que um dos argumentos utilizados pela Anamatra para alegar que não havia risco de lesão à economia pública – o de que não é possível saber se o Congresso Nacional iria aprovar os projetos – demonstra que não havia, na realidade, qualquer urgência ou irreversibilidade que justificasse a concessão da liminar contra a retirada de pauta dos projetos.

“A qualquer tempo poderiam eles ser reapresentados e (…) não haveria como se garantir, como afiançado pela própria impetrante, fossem eles sequer apreciados pela Câmara dos Deputados”, resumiu a presidente do STF. “Inversamente, o risco de grave lesão à economia pública parece demonstrado pela União (..). A segurança jurídica recomenda, portanto, a manutenção dos atos do presidente do TST, até que decisão de mérito naquele mandado de segurança seja exarada e transite em julgado, ou, se for o caso, haja reexame ou reforma da presente decisão neste STF”, completou.

Atuam no caso a Secretaria-Geral de Contencioso e a Procuradoria-Geral da União, órgãos da AGU.