Detran realiza curso de direção defensiva para motoristas da Eletrobras

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) realizou nesta terça-feira, 8, curso de direção defensiva para os motoristas das Centrais Elétricas Brasileiras Distribuição Acre (Eletrobras). Devido aos incidentes envolvendo profissionais da área, o curso de capacitação tem como objetivo orientar aos funcionários sobre a importância de dirigir defensivamente a fim de evitar acidentes no trânsito.

“Além do conteúdo de direção defensiva ministrado no curso, também foram repassadas aos motoristas as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, em vigor desde o dia primeiro de novembro”, ressalta o instrutor do curso, Erbeson Maia.

A Educação de Trânsito do Detran/AC apresentou a peça “Mesa de Bar”, com o intuito de mostrar de forma lúdica e divertida a perigosa combinação de álcool e direção.

Hilson das Chagas é funcionário da empresa há 25 anos e aprova a iniciativa do órgão. “Para quem trabalha todo o dia nas ruas, é fundamental receber essa capacitação e atualização das regras de trânsito, já que é necessário cumpri-las para uma boa convivência viária”, declarou.