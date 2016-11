Pesca sustentável traz benefícios para comunidades pesqueiras no Acre

A pesca sustentável tem beneficiado pescadores do Acre. Essa foi a novidade que Moacyr Silva, gestor do Projeto Pesca Sustentável do WWF Brasil, trouxe para os ouvintes do Nossa Terra na última sexta-feira (4).

Com pouco mais de dois anos de atuação, o projeto Pesca Sustentável tem beneficiado as comunidades pesqueiras dos municípios de Feijó e Tarauacá, no estado do Acre. A iniciativa tem capacitado pescadores para o desenvolvimento de sistemas de manejo sustentável do pirarucu e implementado esforços para o monitoramento efetivo da espécie rumo à certificação da pesca.

Os pescadores participantes do projeto realizam atividades como contagem dos peixes, apoio em pesquisas de monitoramento do pirarucu e comercialização do pescado. A importância da contagem de peixes, por exemplo, é para quantificar os pirarucus jovens e adultos que têm acordos de pesca vigentes e fazer, dessa forma, o manejo adaptativo do projeto.