Coluna Bom Dia

Perícia

Vence hoje o prazo de 48 horas que a juíza Admárcia Nascimento, de Cruzeiro do Sul, deu para a Polícia Federal periciar a gravação do processo que pede a cassação da chapa de Ilderlei Cordeiro. Assim que receber o laudo da PF, a juíza abrirá prazo de seis dias para defesa e acusação apresentarem as alegações finais.

Pressa

A juíza tem pressa para julgar o processo até a diplomação dos eleitos. A expectativa é muito grande na cidade.

Piorou

É nítido o desânimo em certos setores do PMDB de Cruzeiro do Sul. A avaliação é que a situação piorou muito na audiência de instrução, com alguns depoimentos muito fracos e que soaram falsos.

Interesse

O pior é que o interesse do PSDB também diminuiu muito no processo, pois a queda de Ilderlei não beneficiaria o partido, mas a Frente Popular e a candidata Carla Brito, do PSB. Mas agora virou uma questão de honra.

Roupa suja

O PT também está fazendo a lavagem da roupa suja após as eleições. Um dos alvos principais será Sena Madureira, onde o partido foi varrido das urnas. Não fez sequer um vereador e o mais votado não atingiu 100 votos.

Reunião

Uma reunião no município, com a presença de caciques de Rio Branco vai avaliar o que aconteceu e as causas da derrocada. Uma grande reformulação está a caminho.

Expectativa

Já em Brasileia, é grande a expectativa pela posse da prefeita eleita Fernanda Hassem. Ela vem sendo apontada como uma das grandes esperanças da nova safra de administradores. E já mostrou que entende de política e de articulações para garantir um início de gestão tranquilo.

Câmara

Um desses apoios pode ser o do vereador Rogério Pontes, do PMDB, o mais votado e que pleiteia o cargo de presidente da Câmara. Ele pode se somar com os vereadores eleitos pela esquerda.

Mudou

A Câmara municipal de Brasileia está sempre na contramão da prefeitura. Com o prefeito Everaldo Gomes, do PMDM, a maioria dos vereadores era da Frente Popular. Agora, com Fernanda Hassem, do PT, na prefeitura, a maioria, seis dos onze vereadores, é da oposição.

União?

A oposição acreana começou a se reunir em Brasília já pensando nas eleições de 2018, mesmo sabendo que muita água vai passar debaixo da ponte até lá. Até o momento a ideia da unidade está prevalecendo, mas quem conhece os caciques sabe que essa é uma equação difícil.

Vagas

Há um quase consenso de que a vaga para a disputa do governo seria do senador Gladson Cameli. O problema são as duas vagas para o Senado. Há muito candidato: Bocalom, Petecão, Márcio Bittar e Major Rocha, pelo menos, quadro que pode aumentar se Vagner Sales puder ser candidato.

Quem abre?

Quais desses caciques abriria mão da disputa? É uma pergunta sem resposta. E os oposicionistas contam apenas com a possibilidade de eleger um nome para o senado. Sabem que será tarefa quase impossível derrotar Jorge Viana, mesmo com os problemas do PT.

Mudança

Dentro dessa avaliação, o mais provável é que pelo menos uma mudança importante aconteça: a saída de Márcio Bittar do PSDB e sua ida para o PMDB. Cada vez com menos espaço no partido, entregue a seu desafeto Rocha, vendo seu padrinho Aécio Neves perder terreno a cada dia, Márcio começa a ser um corpo incômodo no ninho tucano.

FIEAC

O presidente da FIEAC, Adriano Ribeiro da Silva e o empresário João Albuquerque estão em Brasília tentando incluir no orçamento de 2017 obras paralisadas no Acre, como os Pronto- Socorros da capital e de Cruzeiro do Sul e o Hospital de Brasileia. São obras importantes para construção civil acreana.

Medicina

Já o senador Gladson Cameli conseguiu incluir no orçamento a verba de R$ 8 milhões para a implantação do curso de medicina em cruzeiro do Sul. O reitor da Ufac já está em Brasília cuidando do assunto, para que não haja atraso.

Importante

Como sempre aparecem pais de criança bonita, é importante destacar o papel do governador Tião Viana nessa iniciativa do curso de Medicina em Cruzeiro, viabilizando até mesmo o hospital-escola para o treinamento dos alunos, além de incentivar a capacitação de docentes, com cursos de mestrado e doutorado.

Assustado

O prefeito eleito de Assis Brasil, Zum, teve um grande susto com as primeiras informações sobre a caótica situação das finanças do município. A pequena cidade deve hoje mais de R$ 50 milhões, especialmente com dívidas de previdência, INSS, Receita Federal e FGTS. Ou seja, o município está quase ingovernável.

Cresceu

A dívida vem crescendo ano a ano. O prefeito Dr.Betinho já havia recebido R$ 35 milhões de débitos de seu antecessor e ampliou em mais R$ 15 milhões ao longo de seu desastroso mandato.

Caos

A invasão do plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ontem, por policiais miliares e outros servidores mostrou o caos administrativo daquele estado. O governador Pezão disse que só há dinheiro para pagar mais sete salários e depois acabou.

Escondidos

No momento da invasão, os deputados fluminenses se escafedaram. A situação é de anomia no estado. O Tribunal de Justiça já avaliou que o pacote anunciado pelo governador de medidas contra a crise é inconstitucional.

Ajuda

Bem que os deputados da oposição no Acre que tanto criticam o governo daqui poderiam ir para lá ensinar ao governo do PMDB do Rio de Janeiro como administrar.

Bloqueio

O Juiz Celso Antônio Carvalho Junior mandou bloquear R$ 500 mil das contas da prefeitura de Tarauacá, que já estão em situação desesperadora. A questão está ligada a dividas trabalhistas da cooperbrasil, que gerencia o serviço de coleta de lixo lá e em Feijó.

Dívidas

A Cooperativa andou botando servidores na rua e sem pagar os direitos trabalhistas. São pelo menos 15 casos. Por isso o bloqueio.

Andando

O prefeito Marcus Alexandre pode ser encontrado diariamente nos bairros da capital. O ritmo de trabalho não diminuiu, ao contrário, o prefeito quer entregar todas as obras prometidas em sua primeira gestão.

Cubanos

O governo federal está dispensando mil médicos cubanos e vai substituí-los por brasileiros, mesmo formados no exterior. No Acre, os cubanos prestaram um serviço exemplar, são respeitados e queridos pela população e não houve um incidente sequer que desabonasse a conduta deles. Ao contrário, fizeram muito pela saúde da comunidade.

Serviço

O que se espera é que seus substitutos prestem um serviço pelo menos equivalente. O interior do Acre, a periferia das cidades, merecem.

Bolsa Família

O corte do bolsa-família para meio milhão de pessoas vai agravar a pobreza e a miséria. No Acre, mais de mil pessoas foram atingidas até agora.

Paraná

No Paraná o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva figura apenas como terceiro colocado na intenção de votos para presidente da República em 2018. Lula está na casa dos 11% das intenções. A acreana Marina Silva, da Rede, e o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) vêm na sequência.

Álvaro

Naquele Estado sulista, Álvaro Dias, do PV, e Geraldo Alckmin, lideram a corrida presidencial. Em nível nacional, no entanto, tanto Lula quanto Marina estão no topo, a depender da pesquisa.

Marina

Esta semana Marina deve colocar a Rede para dar mais segurança ao site do partido, que foi invadido ontem por hackers. Como sempre, deixam mensagens estranhas, pedidos esquisitos…

Índios

Circula pelo mundo um alerta sobre o fechamento da Frente de Proteção Etnoambiental do Envira, no Acre, unidade da FUNAI que cuida dos índios isolados naquela região. Dizem que o governo Temer vai cortar verbas, o que vai resultar no fim das operações no Envira. Ativistas do Acre estão mobilizados para se contrapor a essa possibilidade.

Livro

Falando em índio, a literatura na aldeias evoluiu muito. No próximo dia 12, por exemplo, tem o lançamento do livro Vakehu Shenipahu – Contos Infantis Yawanawa. Será na Aldeia Matrinchã, no Alto Rio Gregório. Trata-se de mais um resultado da política de valorização da cultura indígena.

Nada

Em artigo, o deputado Léo de Brito trata da invasão da Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), no interior de São Paulo, na sexta-feira passada, por polícias civis fortemente armados, sem mandado de busca, ferindo mais uma vez, segundo o parlamentar, o Estado de Direito brasileiro. Não vai dar em nada.