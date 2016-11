Coluna Acre em Foco

R$ 147 milhões para o Acre

O Acre já tem disponível para receber cerca de R$ 147,1 milhões dos recursos arrecadados com o processo de repatriação dos brasileiros que tinham dinheiro depositado fora do país e não foram declarados à Receita Federal, mas que puderam repatriá-lo pagando imposto de renda de 15% e mais multas, ficando livres de penalidades como evasão de divisas e sonegação fiscal.

13ª maior valor

A cota devida ao Acre pelo processo de repatriação corresponde ao 13º maior valor a ser repassado aos 26 estados e o Distrito Federal, sendo a cota acreana superior aos recursos que deverão ser repassados, por exemplo, a grandes estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná. O valor do Acre também é superior aos dos estados do Amazonas, Rondônia, Roraima e Amapá.

Repasse nesta quinta

A Secretaria do Tesouro Nacional informou ontem que parte do valor referente ao Imposto de Renda já foi paga pelo governo federal aos Estados. E de acordo com o que informou ontem o Ministério da Fazenda, a maior parte dos recursos devidos pela repatriação aos estados será repassada nesta quinta-feira, 10 de novembro.

Governo não paga multas

Ao todo, os estados vão receber R$ 4,02 bilhões dos R$ 46,8 bilhões arrecadados da repatriação pelo governo federal, que dividiu com os entes federativos apenas a parte relacionada à cobrança dos 15% de impostos de renda, ficando com todos os recursos relacionados às multas, que estão sendo requeridos em parte por ação judicial dos governadores junto ao Supremo Tribunal Federal.

Tião Viana no STF

Ontem, por exemplo, o governador Tião Viana participou em Brasília de mais uma audiência do Fórum dos Governadores do Brasil com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmen Lúcia, para discutirem a ação referente ao repasse, pelo governo federal, dos valores que lhes cabem relacionados às multas dos recursos repatriados.

Retenção inconstitucional

Ajuizada no STF por 11 estados e o Distrito Federal, a ação pede a destinação de receitas oriundas da Lei de Repatriação (Lei 13.254/2016) para os cofres locais. Segundo a Ação Cível Originária (ACO) 2941, a lei não cumpre o estipulado pela Constituição Federal, ao deixar de destinar a multa de 100% do imposto devido sobre os recursos repatriados ao Fundo de Participação dos Estados (FPE).

Garantia constitucional

Segundo o pedido dos governadores, a lei da Repatriação inclui nos recursos destinados ao FPE a alíquota de 15% de Imposto de Renda (IR) incidente sobre os valores, mas deixa de fora a multa, o que contraria o conceito de “produto da arrecadação”, conforme definido no artigo 159, I, da Constituição Federal, que trata do FPE.

Repasse do IR

Ainda segundo os governadores, a Constituição estabelece que a União deve transferir aos estados tanto o percentual referente ao pagamento do IR quanto da multa. Mas o veto do dispositivo da lei que trata da não retenção desses valores por parte da União, a atual gestão do governo federal passou a transferir para os estados somente o percentual referente ao imposto de renda, retendo os valores relativos à multa.

Direitos dos estados

“Os governadores entendem que, independentemente desse veto, os estados têm direito ao percentual das duas arrecadações (IR e multa), em razão da Lei Complementar nº. 62, que determina o direito aos estados para acessarem os recursos do IR e da multa”, à Agência de Notícias do Acre o procurador de Estado David Laerte, que acompanha Tião Viana na agenda do STF.

Sensibilidade do STF

“Pedimos toda a sensibilidade e atenção do Supremo Tribunal Federal porque esses recursos são para pagar despesas de hospitais, de escolas, de serviços de segurança, de serviços que são essenciais à comunidade. A União está decidindo a devolução da primeira etapa sem multa até o dia 10 de novembro”, disse Tião Viana à agência de notícias do Estado.

Crise econômica

No geral, os governadores presentes na reunião de ontem STF pediram que os ministros do STF consideram a crise econômica do país e a crítica situação financeira da grande maioria dos estados. Segundo os governadores, a previsão de arrecadação total da Lei de Repatriação vai de R$ 50 bilhões até R$ 120 bilhões.