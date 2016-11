Policia Civil prende acusado de homicídio em Feijó

Agentes da Polícia Civil comandados pelo delegado José Obethanio, em Feijó, prenderam em flagrante delito, no início da tarde desta terça-feira, 08, Francisco Jose Silva Nascimento 25 anos, vulgo “Pelado”, pela prática de homicídio ocorrido às 11h30 de segunda-feira, 7, que teve como vítima Rosemir Gonçalves de Souza.

Após tomar conhecimento do fato, a Polícia Civil juntamente com a Polícia Militar saíram em busca do suspeito que após o crime, se evadiu do local embrenhando-se em uma área de floresta no ramal Limoeiro, área pertencente ao seringal Recreio, zona rural do município de Feijó onde foi capturado.

De acordo com apuratório dos fatos, Francisco, já havia agredido a genitora da vítima em outra oportunidade e teria prometido atirar na vítima se esta fosse tomar satisfação.

“Foi um crime que chocou a cidade de Feijó pela covardia do autor. A Polícia Civil intensificou as buscas, fechamos o cerco na mata onde o acusado se encontrava e conseguimos lograr êxito em sua prisão. A partir de agora ele será flagranteado e colocado à disposição da justiça”, declarou Obetânio.