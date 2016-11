Aneel libera térmicas no Acre para operar comercialmente

A Agência Nacional de Energia Elétrica liberou as usinas termoelétrica de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó para operar comercialmente. As operações começaram a partir de terça-feria, 8 de novembro. Na usina de Cruzeiro do Sul, foram liberadas 32 unidades geradoras (UGs) de 0,9 megawatts e 6 UGs de 0,72 MW.

Na Tarauacá, o benefício foi para 10 UGs de 0,72 MW e 1 UG de 0,45 MW. E na UTE Feijó, foram liberadas 3 UGs de 0,72 MW, 6 UGs de 0,45 MW, 2 UGs de 0,35 MW e 1 UG de 0,315 MW de capacidade instalada.