Congresso de Ciência e Tecnologia do Ifac se inicia em Rio Branco

A abertura oficial do I Congresso de Ciência e Tecnologia (ConC&T) do Instituto Federal do Acre (Ifac) foi realizada na noite de segunda-feira, 7, no campus Rio Branco. Serão 400 horas de programação, que segue até quarta-feira, 9, das 8 às 20 horas.

Com a temática “Despertando Talentos”, o evento conta com seminários de iniciação científica, de pós-graduação, mostra de artes, de extensão tecnológica, de cultura, esporte e lazer, e internacionalização, entre outros. Além disso, haverá, ainda, o I Simpósio de Economia Solidária e Empreendimentos Associativos e o III Ifac Empreendedor.

“Durante os três dias de evento, ficaremos imersos na área de pesquisa e tecnologia. Aqui, estamos também apresentando trabalhos dos nossos alunos e de estudantes de escolas públicas e particulares de Rio Branco. Este é um evento importante, que consolida a pesquisa e a extensão no Acre”, diz a reitora da instituição, Rosana Cavalcante.

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Sect), é um dos parceiros do congresso.

De acordo com o secretário-adjunto da pasta, Pascoal Muniz, a relação dos dois órgãos é estimular o desenvolvimento dos trabalhos voltados para atender as demandas da sociedade, por meio de políticas de inovação.

“Esta iniciativa do Ifac é uma grande alegria para o Acre. Eles já são um parceiro de longa data do Estado, promovendo diversas ações que incentivam os jovens a se interessar pela área de ciência e tecnologia”, afirma.

O ConC&T conta, também, com a parceria da Universidade Federal do Acre (Ufac), do Banco Sicoob, do Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Confira a programação completa