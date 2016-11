Após vitória de Trump, dólar deve fechar em R$ 3,60 em 2016

O economista-chefe da Gradual Investimentos, André Perfeito, avalia que a vitória de Donald Trump na eleição para a presidência dos Estados Unidos vai gerar uma grande indefinição no curto prazo no mundo. Perfeito considera que a reação natural será a fuga para ativos mais seguros, como o dólar. Dessa maneira, o Brasil deve sofrer com a depreciação do câmbio. Com a vitória de Trump, Perfeito alterou sua projeção para a moeda americana no final deste ano, de R$ 3,30 para R$ 3,60. Em relação às moedas fortes, Perfeito afirma que o dólar deve perder, pelo menos nesse primeiro momento. “Está todo mundo com medo, ninguém sabe quem o Trump é.”

A desvalorização do real pode impactar a inflação em 2017 e 2018, o que, segundo Perfeito, pode levar o Banco Central a ser ainda mais cauteloso na flexibilização da política monetária. “Se o real se depreciar fortemente, BC terá mais cautela para cortar juros. O interregno benigno no mercado internacional já não está tão benigno assim”, afirmou.

Para 2016, no entanto, o economista considera que a mudança na política norte-americana não deve impactar mais a inflação. Além da depreciação do câmbio, Perfeito considera que a Bolsa brasileira vai cair, mas, segundo ele, já haveria realização no fim deste ano, pois tanto a Bolsa teve grandes ganhos em 2016 quanto o dólar caiu bastante.

Perfeito ainda afirma que o resultado da eleição nos EUA coroa a descoordenação política vista no mundo atualmente. Ele ainda disse que é preciso agora ver quem é o verdadeiro Trump, porque até agora o presidente eleito foi um personagem.

Segundo o economista, o momento agora é de grande indefinição e que é preciso esperar para saber, por exemplo, qual será a equipe econômica para dar uma ideia melhor de como será o mandato de Trump.