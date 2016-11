Fla quer ao menos vice para não deixar de ganhar R$ 10 mi

A desaceleração do Flamengo na reta final do Campeonato Brasileiro deixou o cheirinho do hepta praticamente neutro. Diante da nova realidade, o clube quer ao menos terminar o torneio na segunda colocação para não deixar de receber o prêmio de R$ 10,7 milhões concedido pela CBF – se terminar na posição atual, terceira, ganharia “apenas” R$ 7,3 milhões.

Há quatro jogos sem saber o que é vitória, o Rubro-Negro tem pela frente América-MG (fora), Coritiba e Santos (em casa) e Atlético-PR (fora). Na classificação geral, está com 63 pontos, sete a menos do que o líder, Palmeiras, e um a menos do que o vice-líder, Santos.