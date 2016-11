Depasa adia intervenção da rede de captação de água

O Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) informa que a intervenção na rede de captação da Estação de Tratamento de Água (ETA II) marcada para esta quarta-feira, 9, foi adiada.

Com o rompimento de uma adutora nas intermediações do Supermercado Araújo, na Estrada da Sobral, a equipe técnica do Depasa foi direcionada ao local para realizar os processos de reestruturação dos danos da rede que abastece a região central e bairros localizados na parte alta da capital.

Com essa manutenção, o restabelecimento da distribuição de água para as localidades retomará seu o fluxo normal após a conclusão dos serviços e a intervenção na ETA, marcada para outra data.