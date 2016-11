IFAC reforça parcerias com instituições de ensino do Peru

Para ampliar as ações na área de educação e promover o intercâmbio de conhecimento, a reitora do Instituto Federal do Acre (IFAC), Rosana Cavalcante, recebeu nesta terça-feira (08.11), representantes de quatro unidade de ensino superior do Peru. O encontro, que também contou com a presença de pró-reitores e representante do Governo do Estado, ratificou os protocolos de intenções para o fortalecimento das parcerias educacionais entre o IFAC e o Peru.

Além da reunião, os profissionais também integraram grupos de trabalho direcionados a conhecer as atividades e projetos desenvolvidos pelo Instituto Federal do Acre. Atualmente, o IFAC conta com seis campus no estado e mais de cinco mil estudantes que cursam o ensino médio, técnico e superior.

Para a reitora do IFAC, Rosana Cavalcante, a aproximação das instituições fará com que as parcerias realmente sejam concretizadas. Segundo ela, os grupos de trabalhos irão propor atividades conjuntas para que estas sejam desenvolvidas já no próximo ano. “Tenho certeza que esta aproximação vai ser concretizada. Essa parceria é um grande avanço. Estamos trabalhando junto com profissionais que estão em universidades que são mais antigas até mesmo que a própria história do nosso país. Juntos estamos pensando no mesmo propósito, que é ampliar o conhecimento dos alunos, servidores e professores”.

As atividades entre os profissionais do IFAC e também a delegação peruana seguem durante esta quarta-feira (09.11), juntamente com o I Congresso de Ciência e Tecnologia (CONC&T) do IFAC. Conforme o cronograma, serão realizadas reuniões com os educadores peruanos sobre o aprendizado da língua portuguesa para estrangeiros, como também serão apresentados os cursos oferecidos atualmente pelo Instituto. Ainda serão realizadas reuniões com pesquisadores do IFAC, além de uma visita técnica a unidade de pesca coordenada pelo Governo do Estado.

“A expectativa é de que cada instituição, juntamente com um grupo de professores do IFAC, pense em ações que possamo ser realizadas já no próximo ano. Estamos saindo do universo das ideias, das suposições, e trabalhando pelo fazer. É um momento ímpar, em que os dois países estão atuando com um objetivo maior para que as instituições consigam dar o devido retorno a sociedade”, destacou a reitora do IFAC.

Mirella Gavidia Canariqui, que compõe a delegação do Peru representando a Universidad Nacional Amazonica de Madre Díos (Unamad), destacou como importante a troca de experiências que será feita durante os dias de trabalho. “Esperamos poder concretizar estas parcerias e intercâmbios com os estudantes e docentes. Além das pesquisas, o intercâmbio acadêmico também é necessário. Essa parceria vai apoiar não apenas a extensão, mas também a projeção social que será realizada em nossas comunidades. Para o Peru é um prazer trabalhar de forma integrada e em conjunto com o Brasil”.

Além da Unamad, também participaram do encontro professores do Instituto de Educacíon Superior Jorge Basadre Grohman, Universidad Agraria La Molina, Universidad Nacional Dal Callao, do Consulado Peruano no Brasil e ainda o secretário estadual de Indústria, Comércio e Serviços Sustentáveis, Sibá Machado.