Caixa recupera a liderança da competição

Copa Bancária teve sequência ultimo sábado (5) de novembro no campo socyte da AABB, duas partidas foram disputadas, no primeiro jogo a CAIXA se recuperou diante do do BB OLD UNITED aplicando uma goleada de 5 x 0 , com a vitória a CAIXA assume a liderança do campeonato que até então era do Basa.

Na segunda partida da tarde, o BB AABB enfrentou o BRADESCO, apesar do empate a partida foi bem movimentada com oportunidades de ambos os lados, com as duas equipes bem postadas e saindo no contra-ataque, o duelo foi bem disputado, mais no final ficou mesmo no 0 x 0. A folga da rodada ficou com a equipe do BASA. No próximo sábado (12) de novembro, ás 16 hs , terá início a 4º rodada, novamente com 2 jogos, no primeiro jogo será o confronto dos BBs, BB AABB vai em busca de sua classificação, por sua vez o BB OLD UNITED busca a recuperação na competição. Na segunda partida ás 17 hs, é o encontro dos líderes, a CAIXA líder pelo saldo de gols, encerra a sua participação na 1º fase buscando a liderança isolada, já o Basa 2º colocado, que estava de folga na última rodada, quer retornar a liderança da competição. A folga da rodada fica com a equipe do BRADESCO. Para o vice presidente do sindicato dos bancários do Acre e líder da organização da IX copa bancária Nenem Almeida, nunca viu um campeonato tão disputado e tão bem organizado pela sua equipe, ele afirma que se depender dessa equipe as copas bancárias irão melhorar a cada ano.

Nenem faz questão de agradecer a toda a sua equipe em nome dos líderes Eudo Raffael , César Diniz, Nilton Ademir e Rafael Sousa Alexcia Sousa, agradece também a grande parceria com a Aabb Rio Branco-Acre na pessoa do seu amigo e presidente Walter Luiz Ferreira