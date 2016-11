Peça ‘Adaptação’ é atração do Palco Giratório no domingo em Rio Branco

A peça ‘Adaptação’, da Companhia de Açúcar (DF), é a atração do Palco Giratório do Sesc na noite de domingo, 13, em Rio Branco. A apresentação será no Teatro de Arena do Sesc, a partir das 19 horas, para maiores de 10 anos. A entrada é de R$ 10 e R$ 5.

Já consolidado no cenário cultural brasileiro, o Palco Giratório apresenta espetáculos simultâneos, percorrendo todos os estados brasileiros e contribuindo para uma política de descentralização e difusão das produções cênicas no país. A cada ano, novos grupos teatrais são avaliados para entrar no projeto, em um trabalho que envolve técnicos da área de cultura do Sesc em todo país.

O espetáculo conta a história de personagens em um momento de adaptação como meio de sobrevivência; um diretor teatral frustrado que não consegue sair de uma crise criativa e decide mudar de profissão; uma atriz recém-chegada a cidade grande que precisa se acostumar com à solidão; um transexual que adaptou seu corpo; um dinossauro que não sabe se sobreviverá as adaptações da espécie. Todos estão reunidos em volta de um sentimento em comum: o medo.

O intérprete é o ator Gabriel F., com produção musical de Rubi, fotografia de Pedro Bresani e direção e Produção de Luiza Guimarães.

O grupo

Criada em 2007, a Cía. Teatro de Açúcar é um núcleo de pesquisa e produção de espetáculos com dramaturgia original e intenso trabalho interpretativo. “Além do que se vê”, espetáculo de estréia da Cia, recebeu quatro indicações ao Prêmio SESC do Teatro Candango – 2008 e venceu nas categorias: Melhor Atriz (Eli Moura) e Melhor Cenografia (Gabriel F. e Marco Michelângelo). As montagens do Teatro de Açúcar se caracterizam pelo intenso trabalho de direção de atores e dramaturgia original, aliados à excepcional beleza estética, sempre concentrados em temas que investigam e discutem a complexidade humana de uma maneira leve, musical e bem humorada, mas sem abandonar o peso de cada discurso.

Oficina

Interpretação Autoral

A oficina, ministrada por Gabriel F. (prêmios Sesc de Teatro 2013 de Melhor Ator e Melhor Dramaturgo) e Marco Michelângelo, pretende compartilhar as técnicas de criação dos textos dramáticos da cia. Teatro de Açúcar: uma dramaturgia sempre aliada ao trabalho de interpretação do ator. A oficina se fundamenta na criação dramatúrgica de personagens através de improvisações, discussões e analises, e na utilização do ator como matéria prima do processo de dramaturgia. A oficina está destinada a adultos e/ou jovens a partir de 16 anos, profissionais e amadores. Carga Horária: 6h.Ministrante: Gabriel F.; Marco Michelangelo.