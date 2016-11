Prefeitura de Rio Branco recebe equipamentos da embaixada de Taiwan

A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, que presta assistência a moradores de rua, vai poder melhorar ainda mais a qualidade deste atendimento no Centro POP de acolhimento e na Casa de Passagem Dona Elza. A Prefeitura de Rio Branco recebeu nesta quarta-feira, 09, do embaixador de Taiwan, um carro, aparelhos de ar condicionado e outros equipamentos, como computador, impressora e projetor multimídia, que serão destinados às duas instituições.

A entrega foi realizada na sede do Centro POP, no Bairro da Capoeira, por meio do Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular do Acre – CDDHEP. O senador Jorge Viana foi o intermediador da doação por parte da embaixada. São parceiros neste projeto o Comitê Intersetorial da Política sobre a População de Rua, a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH) e a Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS).

O embaixador de Taiwan, Isaac Tsai, que está pela segunda vez em Rio Branco, explica que a doação foi feita porque “Taiwan tem uma política de defesa dos direitos individuais e coletivos parecida com a que é executada por parte do governo do Acre e da Prefeitura de Rio Branco. Buscamos a prosperidade social da mesma forma que se busca aqui em Rio Branco”.

Agradecido pela doação do veículo, equipamento de informática e mobiliário, o prefeito Marcus Alexandre destacou a melhor qualidade e ampliação da capacidade de atendimento a partir dos itens doados pela Embaixada de Taiwan. “A ajuda veio do outro lado do mundo e estamos muito gratos. É importante ressaltar que além da alimentação, do mobiliário, o abraço, a acolhida que os moradores de rua encontram no Centro POP, nas Casas de Passagem D. Elza e Rhuama é fundamental. Vamos seguir nessa direção: atender com amor e atenção essa população que está na rua”, explicou Marcus Alexandre.

Seu Euclides Gadelha, que afirma morar nas ruas há mais de 40 anos, conta emocionado que na Casa D. Elza, onde está atualmente, recebe toda a atenção que merece. “É muito mais do que uma cama quentinha e comida boa. Aqui somos ouvidos, recebidos com atenção e respeito e isso vale muito. Esse material vai melhorar ainda mais a vida da gente”.

Presente na solenidade de entrega dos equipamentos, a vice-governadora Nazaré Araújo, ressaltou o maior conforto que os usuários dos equipamentos sociais – O Centro POP e a Casa Dona Elza – terão a partir da doação.

Situação de rua

Segundo dados do Centro POP, no mês de outubro de 2016 foram identificados 222 pessoas em situação de rua, público que é atendido nos diversos serviços ofertados. Atualmente no Serviço de Acolhimento “Dona Elza”, localizado no segundo Distrito de Rio Branco, estão acolhidas 18 pessoas, sendo 17 homens e 01 mulher. As pessoas podem permanecer no local por até 6 meses. Na Casa de Passagem Rhuama, atualmente estão 07 homens e o tempo de estadia é de três meses.

A secretária Municipal de Ação Social, Dora Araújo, cita que a secretaria tem um serviço de abordagem social que funciona 24 horas por dia. As equipes levam a população em situação de rua para o Centro POP, onde é feito o acolhimento e a triagem. “Dependendo do caso, eles são levados para as Casas de Passagem ou para Casas Terapêuticas. Além de abrigo e alimentação, oferecemos também o serviço de assistência social e psicológico”.