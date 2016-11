Comerciante faz armadilha, acerta ladrão

Após ter o comércio arrombado mais de sete vezes, um comerciante de 58 anos de idade, do bairro do Miritizal, em Cruzeiro do Sul, confeccionou uma armadilha com arma de fogo artesanal, e deixou na porta do comércio a espera do próximo ladrão.

Bruno Nascimento da Silva, de 18 anos, foi atingido com o disparo de arma de fogo no quadril, por volta das 2h da madrugada desta quarta-feira (9), enquanto tentava arrombar o estabelecimento.

A arma foi feita com pedaços de cano e ferro. A vítima chegou a correr, tentando fugir, mas caiu logo à frente, próximo ao local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e o jovem conduzido ara o Hospital Regional do Juruá.

O dono do estabelecimento, saiu como acusado da situação, e foi conduzido para Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, onde deverá prestar os devidos esclarecimentos.