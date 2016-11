Tião Viana recebe embaixador do Taiwan no Brasil

O governador Tião Viana recebeu na Casa Civil, nesta quarta-feira, 9, o embaixador do Taiwan no Brasil, Isaac Meng-Hung Tsai. No Acre, em razão de uma parceria estabelecida por intermédio do senador Jorge Viana, o representante do governo taiwanês veio fazer a entrega de até R$ 178 mil em equipamentos, às entidades que trabalham com pessoas em situação de rua, em Rio Branco.

Sempre envolvida num trabalho forte voltado às causas humanitárias, a vice-governadora Nazareth Araújo acompanhou o encontro que foi subsequente à entrega realizada por meio do projeto “Apoio Humanitário no Acre – Pessoa em Situação de Rua”, proposto pelo Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular do Acre (CDHEP).

Participaram, ainda, do encontro, os secretários de Justiça e Direitos Humanos, Nilson Mourão, de Desenvolvimento da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis, Sibá Machado, de Comunicação, Andréa Zílio, o assessor parlamentar do senador Jorge Viana, Gildo César, e a chefe da Casa Civil, Márcia Regina Pereira.

“É uma honra tê-los aqui. Nossa consideração ao governo do Taiwan, um governo de coragem e bravura na defesa de um desenvolvimento que incorpora fortemente a tecnologia”, disse Tião Viana, após uma série de apresentações acerca do potencial produtivo do Acre que, futuramente, pode resultar em novas parcerias com o Taiwan.

Tsai destacou que para o governo taiwanês é uma honra poder colaborar com esse projeto de defesa dos diretos humanos. Impressionado com o potencial produtivo do estado e os modelos de parceria público-privado-comunitária, o embaixador destacou a possibilidade de novas parcerias.

“Acabo de receber informações sobre as potencialidades econômicas do Acre e acho que temos que estabelecer mais parcerias entre esse estado e o Taiwan. Vejo muita oportunidade e potencialidade aqui, e podemos estreitar ainda mais nossas relações comerciais e de investimentos”, disse.

Parceria humanitária

Enquanto coordenadora dessa política social voltada para as causas humanitárias no estado, Nazareth Araújo agradeceu ao governo de Taiwan pela sensibilidade e auxílio às pessoas em situação de rua.

“É muito bom ver que do outro lado do mundo temos governos comprometidos com a causa das pessoas em situação de rua. O que estamos vendo aqui é o respeito à pluralidade e a busca por uma sociedade mais justa e democrática”, disse.

O secretário Nilson Mourão falou a respeito da doação dos equipamentos feita para a Sejudh, o Centro POP e à Unidade Dona Elza. “Foram comprados computadores, mesas, armários equipamentos de trabalho para desenvolvermos com mais eficiência a nossa ação de apoio as comunidades vulneráveis, especialmente as populações de rua”, contou o gestor.