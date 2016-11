Lançado Cartão Reforma para famílias de baixa renda

O presidente da República, Michel Temer, assinou um decreto que autoriza a criação do Cartão Reforma, nesta quarta-feira (9). De acordo com o G1, o anúncio foi feito pelo ministro das Cidades, Bruno de Araújo, em uma cerimônia no Palácio do Planalto.

O novo programa vai beneficiar as famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil e possibilitará que elas possam reformar suas residências. Os beneficiários contarão com um crédito de até R$ 5 mil para comprar materiais de construção.

Ao discursar, Temer afirmou que “Estamos lançando o Cartão Reforma para fazer com que as pessoas tenham melhores e mais dignas condições de vida”.

“Reformar para crescer, para a pessoa sentir-se melhor, por isso estamos fazendo reforma do teto de gastos, depois a Previdenciária”, completou.