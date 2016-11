Coluna Acre em Foco

Romerito Aquino

Afundamento político

O presidente golpista Michel Temer e parte de seus ministros se afundam politicamente cada vez mais à medida em que vão sendo homologadas as delações das grandes empreiteiras que passaram propinas milionárias descobertas pela Lava Jato para quase toda a classe política brasileira, em especial a parte dela que apoiou o golpe parlamentar e hoje forma a grande base aliada de Temer no Congresso.

Propinas de Temer e Serra

Já foi revelado, por exemplo, que na delação da Odebrecht, tanto o próprio presidente golpista está envolvido com o recebimento de propinas da ordem de R$ 11,3 milhões em dinheiro vivo, como o seu ministro das Relações Exteriores, José Serra, recebeu na Suíça nada menos que R$ 23 milhões, que se corrigidos hoje passam dos R$ 36 milhões.

Até o pescoço

Ou seja, o atual governo tanto está envolvido até o pescoço com a corrupção quanto tem feito de tudo para combater o foco principal das descobertas de novos roubos do dinheiro público, que é a Operação Lava Jato. Operação que até o momento, aliás, tem praticado a investigação seletiva e partidária, priorizando apenas políticos ligados aos governos de Dilma e de Lula, além do próprio Lula.

Provas evidentes

As gravações feitas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, com o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e o senador Romero Jucá (PMDB-AP) são provas mais do que evidentes que o plano dos golpistas era derrubar Dilma Rousseff para estancar as ações da Lava Jato com potenciais de cassar e prender mais da metade dos parlamentares do atual Congresso Nacional.

Ainda mais longe

O modus operandi do governo do atual do PMDB-PSDB para combater o combate à corrupção no país está indo ainda mais longe e está para se transformar num escândalo internacional dentro do próprio Congresso Nacional, mais precisamente no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC), da Câmara dos Deputados.

Cara de paisagem

Vale destacar que tal escândalo não apareceu ainda porque vem contando com a cara de paisagem da grande mídia nacional, que tem recebido reajustes estrondosos de verbas publicitárias tanto por ter apoiado o golpe parlamentar contra o governo do PT quanto por não divulgar delações e atos ilegais praticados há seis meses pelo governo golpista de Temer e Aécio.

Deputado Leo de Brito

Presidida pelo deputado federal do PT acreano Leo de Brito, a CFFC da Câmara é encarregada pela Constituição brasileira de fazer a fiscalização e o controle de todos, absolutamente todos os gastos da União em qualquer área ou em qualquer lugar do país. E é exatamente aí que o governo golpista de Temer está praticando seu outro grave crime contra os interesses nacionais.

Derrubando ações

Contando com 13 deputados, que representam a maioria expressiva dos 21 membros da Comissão de Fiscalização, o governo Temer tem orientado permanentemente a sua base a negar quórum ou então derrubar qualquer ação, mesmo que seja apenas de pedidos de informações, que tenha por objetivo fiscalizar e controlar quaisquer um de seus gastos.

Viagens ilegais

Nesta quarta-feira, por exemplo, os deputados da base de Temer na Comissão derrubaram rapidamente todos os requerimentos que solicitavam esclarecimentos ao governo sobre o uso ilegal de aviões em parte das 781 viagens que a FAB fez nos últimos cinco meses para levar ministros para seus estados, inclusive o da Justiça, Alexandre Mores, conforme denunciou o jornal O Estado de São Paulo.

Gastos de Temer

Os requerimentos derrotados na Comissão pela base aliada também cobravam explicações sobre a agenda e os gastos do presidente Temer em missões oficiais autorizadas pelo Itamaraty. Em outras ocasiões, a base aliada da Comissão brecou requerimento para o ministro da Justiça explicar porque vazou informações antecipadas sobre a prisão do ex-ministro Antônio Palocci pela Polícia Federal.

Outras comissões

Em outra ocasião, a base de Temer também derrubou requerimento que pedia ao ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, explicações sobre favorecimento na aprovação de recursos de emendas para parlamentares da base aliada. A mesma ação do governo Temer tem sido praticada em outras duas comissões comandadas por deputados do PT: a de Direitos Humanos e a da Cultura.