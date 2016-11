Coluna Bom Dia

Cores

Os vermelhos ganharam e os azuis perderam. Não, não foi na eleição acreana. Foi nos Estados Unidos, onde o vermelho é tradicionalmente a cor do Partido Republicano e azul a do Democrata. O elefante republicano ganhou do burro (sim, o burro) democrata.

Surpresa?

A eleição de Trump mostra a força do eleitor silencioso, sem participação política clara, mas de convicções espirituais e morais. Foi um golpe para os eleitores mais engajados, mas daí a fazer previsões para as eleições brasileiras vai uma distância enorme.

Para o Acre

Para o Acre, o que mais pode impactar a eleição de Trump é a situação dos milhares de haitianos que entraram no Brasil pelo Estado, conseguiram documentos brasileiros e hoje se espremem na fronteira mexicana para entrarem nos Estados Unidos.

De volta

O governo Obama já negociava a volta desses imigrantes para o Brasil – e até com o governador Tião Viana isso foi conversado. Com Trump, deve haver menos diálogo e mais ação. Volta todo mundo.

Rentistas

O governador Tião Viana fez uma leitura mais que correta da eleição de Trump: foi uma derrota do mercado, do capitalismo financeiro. Trump é um milionário ligado à economia tradicional, empreiteiro, construtor, dono de hotéis, não o capitalista que vive de juros e oscilação das bolsas.

Grana

O Acre vai receber R$ 145 milhões da repatriação de recursos. É pouco, muito pouco diante do que o Estado perdeu nos últimos anos. É um dinheiro que ajuda – e muito – a economia do Estado, as contas do governo, mas é uma fração das perdas totais.

Justiça

Por isso o Acre e outros 20 Estados entraram na Justiça para questionar esses valores e pedir mais. Os governadores se encontraram com a presidente do STF, Carmem Lúcia, que prometeu levar o caso à discussão de toda a Corte.

Relator

O relator do processo dos governadores é o ministro Luís Roberto Barroso, que tem fama de defensor do federalismo e da autonomia dos poderes. Há esperança.

Prioridades

O governador Já esclareceu que a grana da repatriação servirá para áreas prioritárias: Saúde, Educação, Segurança. Não dá mesmo para muito mais que isso.

Quadrilha

O Ministério Público denunciou 180 integrantes da facção do PCC, que tiveram sua movimentação monitorada com autorização da Justiça e estão presos. É quase um Exército de bandidos. Esse é o tamanho do problema enfrentado pelas forças de segurança do Estado.

Debate

O deputado Rocha está trazendo a comissão de Segurança da Câmara Federal para um debate sobre o tema no Acre. O que se espera é que os discursos políticos sejam deixados de lado e que se busquem soluções efetivas, incluindo o apoio efetivo do governo federal no combate ao crime organizado, que é um fenômeno nacional e não estadual.

Pergunta

Já tem gente perguntando se Rocha vai levar ao debate seus assessores … Deixa prá lá. A coluna não vai entrar nessa.

Agentes

Falando em segurança, a manifestação dos agentes penitenciários por aumento é esdrúxula. Muitos dos que protestam entraram agora na carreira. Se eles achavam os ganhos pequenos, que não se candidatassem ao cargo.

Perigo

O pior da manifestação é que os agentes quebraram o sigilo funcional e divulgaram dados de segurança dos presídios, o que pode ser considerado crime. Uma ação que só interessa aos bandidos.

Limpa

Não se viu na manifestação dos agentes penitenciários a condenação dos maus colegas que foram pegos negociando com bandidos, que facilitaram e facilitam a entrada de drogas, celulares e armas nos presídios. Ou isso não existe?

Mais debate

O líder do governo na Assembleia, deputado Daniel Zen, está chamando toda a sociedade para um debate na sexta-feira, o auditório da Fecomércio sobre os efeitos da PEC 241, agora rebatizada de PEC 55. Um debate necessário.

Sudam

Fechadas as primeiras contas do orçamento 2017 no Congresso, chama a atenção o volume de recursos destinados à SUDAM pela bancada amazônica. São mais de R$ 140 milhões em emendas parlamentares.

Voluma

O volume é ainda mais significativo ao se levar em conta que no orçamento de 2016, pouco mais de R$ 70 milhões foram destinados ao órgão. Ou seja, mais dobraram os recursos. Grande parte deles poderá vir para o Acre.

Basa

Pelo menos 244 servidores do Basa, muitos do Acre, aderiram ao programa de aposentadoria incentivada do banco. Eles estão sendo desligados por etapas, que começaram na última semana e vão até o dia 27 de janeiro.

Taiwan

Houve o apoio firme do senador Jorge Viana na vinda ao Acre da delegação da embaixada de Taiwan e da doação de equipamentos para a prefeitura. Embora o Brasil, oficialmente, não mantenha relações diplomáticas com o país, que é considerado parte da China, há uma embaixada de nível intermediário sediada em Brasília.

Laços

Essa representação é suficiente para cuidar de assuntos comerciais e consulares, além de manter esse contato institucional, como foi o caso do Acre.

Aumento

Em tempos de austeridade, o que leva a Câmara Municipal de Tarauacá a aprovar aumento para vereadores e para a futura prefeita? O município está quebrado, teve R$ 500 mil bloqueados e ainda terá que pagar mais para seus gestores? Isso é um escárnio.

Livres

Os três prefeitos que estavam presos há um mês ganharam a liberdade provisória, agora que passaram as eleições, que as provas foram recolhidas e que não ameaçam mais o andamento do processo. Pelo menos, eles poderão fazer a transição para a nova administração.

Olho neles

Mas se recomenda, de modo especial, olho vivo em cima desses administradores. Nesse mês e meio que falta para o fim do mandato, todo cuidado é pouco.

Mais médicos

O Acre tem 12 vagas para brasileiros no Mais Médicos. Mas as mudanças no programa tornam a inscrição menos interessante para os médicos, principalmente a exigência de três anos de trabalho. Alguns consideram que essa mudança nas regras seja uma forma de ir acabando com o projeto aos poucos.

Esperando

Os motoristas acreanos estão esperando a redução do preço da gasolina novamente anunciada pelo governo federal. Muitos estão denunciando que a artimanha é aumentar agora os preços artificialmente e daqui a uma semana voltar ao mesmo patamar de hoje e dizer que foi fruto da redução. Golpe velho.

Válido

O Tribunal Superior Eleitoral considerou válidas as provas obtidas por meio de gravações ambientais realizadas pela Polícia Civil do Piauí em processo que resultou na cassação e declaração de inelegibilidade da prefeita de Jerumenha (PI), Chirlene de Souza Araújo, eleita em 2012.

Já aqui

A perícia da PF nas gravações em Cruzeiro do Sul chega hoje, oficialmente, às mãos da juíza Admárcia Nascimento, que abre prazo de seis dias para manifestação e alegações finais das partes do processo que pede a cassação da chapa de Ilderlei Cordeiro.

Pirâmides

A coluna antecipou há um mês sobre a chegada da TelexBit, irmã gêmea da Telexfree, ao Acre. O MP já está se manifestando. A conferir os próximos capítulos acerca do inferno de pirâmides que tomou conta das Terras de Galvez.

Blindagem

A Câmara dos Deputados quer porque quer arranjar um meio de blindar parlamentares enrolados. Agora, estão planejando punir quem xinga político pela internet. Lava Jato neles!

Lucidez

O Acre ficou abismado com a eleição de Donald Trump. Este é o diagnóstico possível nos burburinhos das redes sociais. Mas teve gente lúcida e disse que não entende nem da política brasileira quanto mais da americana.

Dólar

Falando em Trump, disseram que o dólar iria disparar caso ele ganhasse. Subiu mas nem tanto assim. Algo em torno dos 1,38% no primeiro dia pós-eleição do republicano.

Bloqueio

No início da manhã desta terça-feira, dia 8, cerca de 20 manifestantes bloquearam a BR-364, nas proximidades do KM 795, em Porto Velho. Eram integrantes do Movimento das Famílias Atingidas pelas Barragens exigindo direitos com o advento das usinas do Madeira. O bloqueio não durou muito, mas eles prometem voltar.