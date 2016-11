Homem é vítima de tentativa de homicídio na Vila Acre

Na manhã de ontem, quarta-feira (09), as equipes 03 e 01 de suporte avançado do SAMU, foram acionadas para atender Leandro de Lima de Bezerra de 26 anos, que foi vitima de tentativa de homicídio por volta das 7 horas da manhã, quando a vitima estava no comércio do irmão na Vila Acre.

De acordo com informações, ele conversava com o irmão quando chegou dois homens em uma motocicleta e o garupa efetuou um disparo que atingiu o braço direito.

O irmão da vítima afirmou que o Leandro não tem inimigos declarados, e que tão pouco já teve passagem pela Polícia.

Leandro deu entrada no Pronto Socorro, e não corre risco de morte.

Selmo Melo