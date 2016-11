Prefeito recebe líderes comunitários e debatem melhorias

O prefeito Marcus Alexandre vem recebendo diariamente em seu Gabinete diversos líderes comunitários para debater melhorias para os bairros. Nesta quarta-feira, 9, Marcus Alexandre reuniu-se com Dona Ângela, presidente da Associação de Moradores do bairro Eldorado; Jesus, do Rui Lino I; Marcos, do Edson Cadaxo; Dona Adalnira, do Oscar Passos; Dona Darlene, do Wanderley Dantas; Dona Terezinha, vice-presidente da Associação de Moradores da APA Amapá; Arleudo Dias, do Habitar Brasil, e Márcio Pereira, do Novo Horizonte. Além deles, o prefeito recebeu também Edmundo Lira, candidato a presidente da Associação de Moradores do Bairro Novo Calafate, e Júnior do Grafite, um dos líderes do movimento de grafiteiros em Rio Branco.

Mesmo diante da crise econômica que assola o País, o prefeito Marcus Alexandre e sua equipe seguem recebendo as lideranças do município para juntos debaterem melhorias para as comunidades. Com todas as dificuldades, a união de esforços tem assegurado serviços e obras em todas as regionais. “Antigamente a gente não tinha reconhecimento. Com o ex-prefeito Raimundo Angelim fomos reconhecidos. Esse reconhecimento cresceu muito com Marcus Alexandre”, disse Arleudo Dias, ex-líder de mototaxistas e um dos mais antigos presidentes de associação na região do Esperança.

“Os dias tem sido muito produtivos. Nossos bairros possuem muitas demandas de melhorias, mas a decisão do que é prioridade tem sido tomada de forma conjunta com a comunidade”, disse o prefeito ao mesmo tempo em que agradeceu pelo trabalho e parceria dos líderes comunitários. Para ele, líder comunitário é aquele que se propõe a assumir as responsabilidades sobre o bairro onde mora, sempre enfrentando caminhos mais árduos porque primeiro passa pelo crivo do voto popular, nas urnas. Depois, recebe o mesmo voto de uma eleição convencional para vereador, prefeito e até presidente da República. Ele passa a ser o representante oficial da comunidade e não é remunerado. “Estamos nos candidatando para ajudar nosso bairro e somos gratos pelo fato do prefeito receber a gente”, disse Edmundo Lira. “A vida do líder comunitário é uma missão”, concluiu Márcio Pereira.