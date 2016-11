Igreja ensina casais como reagir à traição no relacionamento

“O relacionamento é uma busca harmoniosa. Conflitos sempre existirão, mas você pode diminuí-los. Queremos mostrar aos casais que é possível”, assim define o pastor Sergio Cohen sobre o objetivo do último encontro de casais deste ano, realizado nesta sexta-feira (11), às 20h, no auditório da Nova Igreja Batista (Nib), nº 4444, av. Torquato Tapajós, Zona Oeste. Com o tema “Como evitar chifres” o evento é gratuito para todos os casais de Manaus.

De acordo com o pastor Sergio, o tema do congresso com foco em “consertar casamentos problematicos e fortalecer os bons” pode até parecer pejorativo, mas foi pensado de forma inteligível para que as pessoas entendam a mensagem. “É uma palestra bem dinâmica, aberta, de maneira que as pessoas vão se sentir bem. Depois oferecemos um lanche, conversamos, trocamos informações um com outro”, explica.

Segundo o líder religioso, a palestra será ministrada pelo criador da oficina do casamento, o pastor David Hatcher. Na ocasião, será mostrada a maneira de viver e se entender a dois, trabalhando os pontos: comunicação, falhas, melhorar a alegria, a atenção e o amor no relacionamento, além de falar sobre traição e adultério.

Mas e por que as pessoas tendem a trair? “O ser humano tende a essa situação porque não é entendido, amado ou correspondido”, responde Cohen acrescentando que a palestra vai mostrar que é possível o casal preencher um ao outro.

Linguagens do amor

Um dos Best-sellers conhecido no meio cristão, de autoria de Gary Chapman, ‘As cinco linguagens do amor’ é uma das bases a ser trabalhada na palestra. De acordo com o ministro da igreja, existem várias dessas linguagens e quando o parceiro não as conhece acaba procurando uma ‘fuga’ para preencher esse vazio não preenchido pelo companheiro.

“As pessoas querem ser amadas a qualquer custo e existem várias linguagens de amor. Uns fazem coisas bonitas, outros querem ganhar presentes, ou ficar do lado do outro assistindo um filme, ouvir uma palavra de amor. E devido essas diferenças de não se sentir amado que as pessoas buscam um relacionamento extraconjugal”, complementa.

Como incrementar a relação

Segundo Sergio, o parceiro deve conhecer a linguagem do companheiro. Ele lista algumas situações que podem provocar conflitos e aconselha os casais a promoverem momentos especiais juntos. Para ele, o casal deve planejar bem o tempo para sair, dançar, a fim de lembrar quando eram namorados. Conflitos sempre existirão, mas você pode diminuí-los.

O que se deve evitar

Na visão do pastor, o homem acha que só por colocar dinheiro e comida em cima da mesa, “ele não precisa atender às necessidades básicas da mulher: de carinho, de receber uma flor, fazer uma declaração de amor. A gente vai empurrando com a barriga. Há uma ruptura na intimidade”, avalia, acrescentando que a culpa dos conflitos é tanto do homem quanto da mulher.

E o que ocasiona uma traição? Para o pastor o principal motivo são as decisões precipitadas. “Às vezes cansado, sem um ombro para ouvir, o marido joga um relacionamento de 20, 30 anos, fora por um momento de falta de equilíbrio”, disse.

Duas perguntas para o pastor Sergio Cohen

Como a pessoa se sente após a traição?

Na questão de instinto animal, Deus nos deu faculdades humanas para decidirmos padrões morais e respeito que existem. Quando você está sem esse padrão e foco, você acaba tomando essa decisão errada. E depois você se arrepende. Muitas pessoas cometem isso e depois caem na real.

É uma satisfação egoísta, o sexo, um prazer efêmero de pessoas que entraram num caso extraconjugal e viram que aquilo durou uma hora, duas horas, e logo em seguida vem aquele peso na consciência, a culpa. E na realidade aquele momento não preencheu as lacunas do coração. É o amor recíproco e quando chega à idade avançada se torna o companheirismo, um ajuda o outro.

Como agir após uma traição?

A pessoa precisa agir com a razão, buscar conselhos, pensar de uma maneira sóbria. Não tomar atitude precipitada, buscar o conselho de um pastor, de um amigo próximo, de uma pessoa que o considere amiga. Tem muita gente que fala que homem não presta. Todos têm direito a uma segunda chance, não importa se for homem ou mulher. Deus nos dá oportunidade de recomeçar.

A pessoa traída deve perdoar?

O fator maior se chama perdão. Temos que perdoar uns aos outros, de acordo com a Bíblia. O perdão é a atitude mais maravilhosa que o ser humano pode ter. Jesus perdoou. Ela vai entendendo como os aconselhamentos sejam espirituais ou não. Quando a pessoa vai numa Vara, no Procon, eles não têm uma reunião de conciliação? Onde as partes se sentam e tem um acordo? É a mesma coisa. A conciliação é muito importante, é um perdão. Você está perdoando, conciliando, dando a ela uma nova chance.