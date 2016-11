2017 terá o dobro de feriados prolongados de 2016

Quem gosta de planejar viagens com antecedência pode começar a pensar no que fazer em 2017. Em comparação com 2016, o ano que vem terá o dobro de feriados perto do fim de semana. Com as datas que podem ser “emendadas”, são dez feriados prolongados.

Seis dessas datas caem em segundas ou sexta-feiras. Ainda há outros cinco feriados em terças ou quintas, que costumam ser prolongados em escolas, órgãos públicos e algumas empresas. No ano que vem, só a folga do dia 1ºde janeiro vai cair em um domingo.

Em abril, por exemplo, são duas sextas seguidas de feriado: Paixão de Cristo e Tiradentes. O Natal e o Dia do Trabalho, que caíram no fim de semana em 2016, vão cair em segundas-feiras.

Em 2016, foram três feriados perto do fim de semana e outros três que poderiam ser “emendados” ao sábado e ao domingo. Em 2015, porém, oito feriados caíram em segundas ou sextas e outros quatro eram feriados prolongados.

Confira a lista:

– 1º de janeiro, Confraternização Universal (domingo);

– 28 de fevereiro, Carnaval (terça);

– 14 de abril, Sexta-feira Santa (sexta);

– 21 de abril, Tiradentes (sexta);

– 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho (segunda);

– 15 de junho, Corpus Christi (quinta);

– 7 de setembro, Independência do Brasil (quinta);

– 12 de outubro, Nossa Senhora da Aparecida (quinta);

– 30 de outubro, Dia do Servidor Público (quinta);

– 2 de novembro, Finados (quinta);

– 15 de novembro, Proclamação da República (quarta);

– 25 de dezembro, Natal (segunda);

Fonte:Estadão