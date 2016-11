PM e PRF realizam operação na Cidade do Povo

Com o objetivo de combater os crimes de roubos, furtos e tráfico de drogas, as Polícias Militar do Acre (PMAC) e Rodoviária Federal (PRF) realizaram na tarde desta quarta-feira, 9, a Operação Choque de Ordem, no bairro Cidade do Povo.

Agentes da PRF realizaram abordagens na BR-364, enquanto as guarnições da PM fizeram o patrulhamento preventivo nas ruas do bairro. Ao todo 35 policiais participaram da ação.

“O objetivo da operação é combater crimes contra o patrimônio, mais fortemente contra roubos e receptação de cargas e ainda inibir furtos em geral na Cidade do Povo”, afirmou o comandante da operação, capitão Felipe Russo.

Mesmo com a forte chuva que atingiu a capital acreana foram abordados 26 pedestres e nove veículos. Nenhuma prisão ou apreensão foi registrada.