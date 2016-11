Artesanato acreano movimenta mais de R$300 mil em São Paulo

Entre os dias 20 e 23 de outubro, o artesanato acreano movimentou R$ 301.042, durante a primeira edição da Feira de Artesanato Brasil Original, promovida pelo Sebrae Nacional. O Acre esteve representado pela exposição do trabalho de mais de 90 profissionais e foi campeão de vendas durante o evento.

As últimas informações repassadas pelo Sebrae Nacional dão conta de que a feira foi a chance para os artesãos de quase todos os estados brasileiros garantirem renda extra, quando o fim do ano se aproxima. As vendas contabilizaram o total de R$ 2,9 milhões e o saldo de encomendas foi de R$ 500 mil. Quase 30 mil pessoas visitaram o evento.

“Esse resultado mostra que o artesanato brasileiro tem qualidade e, por isso, tem tido cada vez mais o nosso apoio”, avaliou o presidente nacional do Sebrae Guilherme Afif Domingos.

Líder de vendas, com quase três mil peças comercializadas, o Acre inovou em design, mostrou sua identidade cultural e conquistou o maior mercado consumidor do país.

A participação em massa dos profissionais acreanos se deu graças à parceria do governo do Estado, por meio da Secretaria de Pequenos Negócios (SEPN), com o Sebrae Acre e nacional. Os investimentos também garantiram ao estande do Acre o título de mais bonito e decorado da feira, segundo eleição do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB).

De acordo com o secretário de Pequenos Negócios, Henry Nogueira, essa foi a primeira vez que o estado enviou um caminhão de peças a uma feira nacional com uma carga recorde, o que animou o segmento para a participação dos próximos eventos nacionais. Em dezembro, por exemplo, será a vez de o Acre participar da 27ª edição da Feira Nacional de Artesanato Mãos de Minas, em Belo Horizonte (MG).