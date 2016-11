Comissão da Câmara dos Deputados debate segurança em Rio Branco

Integrantes da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado estão hoje em Rio Branco para discutir a situação da segurança no Estado e os recentes ataques criminosos ocorridos na capital.

O debate foi solicitado pelo deputado Rocha (PSDB-AC). Os parlamentares irão ouvir representantes da Segurança Pública do estado e visitar o presídio de Rio Branco.

Para Rocha, é importante que a comissão veja de perto a situação vivida no estado e conheça as providências que o governo está adotando. “A cidade de Rio Branco tem sido palco de atentados contra instalações da segurança pública do estado, orquestrados por organizações criminosas. São represálias ao combate contra o crime organizado”, disse Rocha.

O encontro será às 9 horas, na Assembleia Legislativa do Acre. A visita ao presídio está prevista para as 14 horas.

