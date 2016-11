Detran faz capacitação para emissão dos cartões do idoso e de deficiente

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) inicia capacitação de servidores do órgão nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) do Estado para que eles possam oferecer o serviço de emissão do cartões de estacionamento para idoso e para deficiente.

O treinamento é realizado devido à falta do serviço nos demais municípios, já que em Rio Branco o processo é efetivado pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans).

“O cidadão da capital consegue emitir o cartão de estacionamento, pois é efetuado pela própria RBTrans, mas e cidadão que não mora na capital? Por isso julgamos necessário internalizar esse serviço nas Ciretrans, para que não se torne algo burocrático a quem necessita do cartão”, explica a diretora de operações do Detran/AC, Shirley Torres.

A capacitação será em duas etapas: primeiro nos municípios do Vale do Juruá e em seguida nos demais.

“Vale lembrar que, com a mudança no Código de Trânsito, estacionar em vagas de idoso ou de deficiente sem obter o cartão comprovativo é uma infração gravíssima, no valor de R$ 293, 47”, lembra Torres.