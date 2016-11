Prefeitura realiza VIII Concurso de Redação de Educação Fiscal

A Prefeitura de Rio Branco realiza nesta sexta-feira, 11, a solenidade de premiação do VIII Concurso de Redação de Educação Fiscal mantido pelo Programa Municipal de Educação Fiscal (PMEF), desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Finanças (SEFIN) e Secretaria Municipal de Educação (SEME), em parceria com a Receita Federal. Com o tema “Cidadão participativo contribuindo com a administração pública”, a solenidade de premiação será realizada às 08 horas, no auditório da FAAO.

Entre as autoridades convidadas, estão: prefeito Marcus Alexandre, vice-prefeito e secretário de educação Márcio Batista, delegado da Receita Federal, Jerry George da Silva, secretário de finanças do município, Marcelo Macedo, entre outros.

O VIII concurso de Redação Fiscal recebeu inscrição de 1.610 alunos, dos quais, 20 redações foram classificadas. De acordo com a professora Maria Célia, coordenadora do Programa, todos os alunos que participaram da atividade, receberão um certificado de cidadão participativo. Os 20 alunos classificados receberão como premiação: um tablete, uma medalha de honra ao mérito e um certificado de cidadão participativo. As torcidas das escolas serão premiadas com troféus.

O concurso além de conscientizar os alunos sobre o papel dos tributos no desenvolvimento da sociedade, objetiva estimular a compreensão da importância de exercer e como exercer na prática, a cidadania. O concurso avalia os conhecimentos adquiridos pelos alunos em seu ciclo de estudo e através da atividade de culminância oportunizar a prática da cidadania na comunidade.

Atividade de culminância 2016

Este ano os alunos do 4º ano, das 20 escolas participantes, trabalharam a carta, no gênero literário, para o VIII concurso de redação. Cada um dos 1.610 alunos realizou pesquisa in loco, na própria comunidade, onde observaram e registraram o emprego do bem público, avaliando a necessidade e as conquistas do bairro. Da pesquisa e entrevista com pessoas da comunidade (presidentes de bairro, moradores antigos, comerciantes, entre outros) os alunos redigiram cartas cujo o destinatário é o prefeito Marcus Alexandre.

As 20 cartas selecionadas serão entregues ao prefeito, na manhã desta sexta-feira, 11, durante entrega da premiação. De acordo com a coordenadora do Programa Municipal de Educação Fiscal, a atividade visa estimular o aluno sobre a consciência de cidadania, formação do cidadão com espirito crítico e ciente dos seus direitos e deveres. “Eles (alunos) esperam que as cartas contribuam com o Plano de governo do prefeito, pois procuraram conhecer a realidade da comunidade, em visita in loco, pesquisa e entrevista”, conta a coordenadora.

HISTÓRICO

O programa foi iniciado em 2005, no primeiro ano da gestão do ex-prefeito Raimundo Angelim e contemplava quatro escolas da rede municipal de ensino. Três anos depois, a Educação Fiscal já acontecia em 10 unidades, alcançando ao todo 4.011 estudantes da rede municipal. A partir de 2009, com a criação do Concurso de Redação Fiscal, o Programa passou a premiar os trabalhos elaborados sobre o tema. Entre os gêneros já produzidos estão: carta, história em quadrinhos, notícias, contos de aventura e conto de fadas.

Em 2016, concurso teve 1.610 trabalhos inscritos, 20 foram selecionados (um de cada escola participante) e serão premiados nesta sexta-feira.

Atualmente o Programa Municipal de Educação Fiscal contempla em 20 escolas municipais, levando conhecimento de educação fiscal a alunos de 1º a 5º ano. A atividade de culminância é realizada com os alunos do 4º ano, que aprendem sobre a importância de exercer e como exercer na prática, a cidadania.

Escolas participantes do programa de Educação Fiscal em Rio Branco

- Anice Dib Janete;

- Álvaro Vieira da Rocha;

- Chico Mendes, Dona Mozinha;

- Dr. José Carvalho;

- Francisco Bacurau;

- Francisco Oiticica;

- Ione Portela;

- Irmã Maria Gabriela;

- Ismael Gomes de Carvalho;

- Ilson Ribeiro, José Potyguara;

- Juvenal Antunes;

- Maria Lúcia Moura Marin;

- Mariana da Silva Oliveira;

- Mário Lobão;

- Mestre Irineu Serra;

- Monte Castelo,

- Pe. Peregrino Carneiro;

- Raimundo Melo.