Sexta-feira é o ultimo dia para inscrição no leilão do Detran

Interessados em participar do leilão público de veículos apreendidos do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), marcado para os dias 15 e 16 de novembro, devem realizar inscrição até esta sexta-feira, 11.

A inscrição tem duas etapas. Primeiro é necessário realizar o cadastro online por meio do site da Leiloeira Oficial e depois fazer a visitação dos veículos expostos no Pátio de Veículos Apreendidos do Detran, na Avenida Antônio da Rocha Viana, 2005, Manoel Julião, de 8 às 12 horas e de 14 às 16 horas.

“Os bens serão vendidos à vista, no estado de conservação em que se encontram a quem oferecer o maior lance. Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode participar”, explica a diretora de operações do Detran, Shirley Torres.

O leilão disponibilizará 634 lotes de veículos que podem circular normalmente e será realizado no Teatro Plácido de Castro, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 2703, bairro Bosque, a partir das 9 horas.

Outras informações podem ser acessadas no Diário Oficial do dia 1 de novembro ou no site do Detran.