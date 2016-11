Policia Civil prende casal que clonava cartões de credito

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Criminais (DIC), realizou a prisão de Josiane Pereira de Farias, 30 anos, e Antônio Carlos Gomes de Oliveira, 21, sob acusação de estelionato, falsificação de documentos e cartões de crédito. A captura dos acusados ocorreu na última quarta-feira, 9, porem os mesmos já estavam sendo investigados há cerca de um ano.

O casal foi apresentado na manhã desta quinta-feira, 10. A prisão em flagrante de Josiane e Antônio, ambos especializados em clonagem de cartões de créditos, foi realizada no momento em que faziam uma cópia de cartão, em um apartamento localizado no bairro Abraão Alab.

Máquinas de cartões de crédito, aparelhos de magnetização, réguas, joias, relógios, televisores, vestuários, documentos falsos e inúmeros produtos ainda embalados em caixas, comprados com os cartões de créditos clonados, foram apreendidos na casa.

A dupla além de clonar os cartões de créditos, realizavam compras no comércio local e também pela internet para posteriormente revendê-las com um valor inferior através das redes sociais. No momento do flagrante, Antônio Carlos estava se comunicando com pessoas que também praticam o mesmo crime e que atuam em várias regiões do país.

Aos policiais, Antônio informou que ele conseguia os códigos das vítimas através de um sistema, que já inseria as informações de terceiros nos cartões falsos e magnetizava através de um aparelho chamado “régua”. Todos os cartões estavam em nome dele e também da esposa Josiane que, para praticar os crimes sem ser descoberta, tinha uma identidade falsa e usava o nome de Júlia.

“Após ser levantado as informações sobre o casal de estelionatários, a polícia passou a monitorar os acusados. A partir de então, fomos até a residência dos mesmos e onde encontramos vários materiais frutos da compra dos cartões clonados. Está já é a sexta vez que atuamos em casos como este prendendo pessoas pela mesma prática”, observou delegado Roberth Alencar.

Para a polícia é impossível precisar quantas pessoas foram lesadas pelo casal com a clonagem dos cartões de crédito, mas, podem assegurar que se trata de dezenas de pessoas aqui do estado e até pessoas em todo o país. O material apreendido foi avaliado em mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Antônio já havia sido preso pela policia civil na cidade de Guaíra, Estado do Tocantins, em 23 de junho de 2015, pelo cometimento do mesmo crime.