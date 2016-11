Prefeitura entrega Unidade de Saúde no Universitário reformada

O prefeito Marcus Alexandre entregou nesta quinta-feira, 10, à comunidade do Conjunto Universitário, a Unidade de Saúde da Família Dr. Nímio Insfran Martinez totalmente reformada. O projeto da obra contemplou melhoria das instalações elétricas, hidráulicas e adequação do espaço interno da unidade. “Fizemos a ampliação da recepção, melhoramos as salas, adequamos farmácias, consultórios médicos, de enfermagem e odontológicos também”, disse o secretário municipal de saúde Oteniel Almeida.

A Unidade de Saúde da Família no Universitário atende em média 12 mil pessoas referenciadas da área que vai do Universitário até o município do Bujari. A unidade mantém programa de estágios para estudantes de medicina de universidades públicas e privadas, oferece atendimento médico, odontológico e serviços de enfermagem. Entre os usuários, famílias de áreas rurais como Vilas Custódio Freire, Jorge Kalume, Barro Vermelho e até de outros municípios.

Morador de Manoel Urbano, seu José Leite procurou o serviço de curativos da unidade. “Venho aqui todo dia, sou bem atendido, fazem meu curativo com cuidado e todo o carinho. É muito bom”, disse seu José.

A rede municipal de saúde de Rio Branco conta atualmente com 55 Unidades, dos quais sete centros de Saúde e cinco URAP’s. Desse total, 23 foram construídas nos últimos quatro anos, outras 18 foram reformadas. De acordo com o prefeito Marcus Alexandre os esforços continuam. “A saúde é um desafio de todos os dias. Hoje viemos aqui comemorar essa etapa e informar que já estamos buscando recursos para ampliar a estrutura e o atendimento dessa unidade do Universitário, sempre com o objetivo de dar boas condições de trabalho aos profissionais e atender o usuário da melhor maneira”, finalizou o prefeito.