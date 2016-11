Polícia Federal apreende mais de cinco quilos de maconha em Cruzeiro do Sul

A Polícia Federal apreendeu 5,770 kg de maconha na manhã de terça-feira (09), no Bairro do Telégrafo, em Cruzeiro do Sul (AC). A droga foi encontrada com dois homens, de 23 anos e 35 anos.

O flagrante foi realizado pela polícia no momento em que os homens iriam transportá-la. Os suspeitos foram presos e conduzidos para Delegacia de Polícia Federal local para lavratura do auto de prisão em flagrante.

Após serem ouvidos na delegacia, os dois foram encaminhados para Unidade Prisional Manoel Nery, em Cruzeiro do Sul, e se encontram a disposição da justiça.