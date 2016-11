Correios seleciona estagiários até o dia 10

Seguem até o dia 10 de novembro as inscrições para o processo seletivo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) para a ocupação de oito vagas de estágio de nível superior. São ofertadas vagas para os cursos de Administração, Arquitetura, Direito e Psicologia, com pagamento de bolsa-auxílio de R$ 489,95, mais auxílio-transporte de R$ 92,84, mais vale alimentação de R$ 197,11, além de outros benefícios.

Para participar, o candidato deve estar estar matriculado e frequentando curso superior, cursando o 3º semestre do sistema semestral ou ter concluído o 1º ano no sistema anual.

O edital completo está disponível na internet e as inscrições podem ser feitas no site dos Correios. Os inscritos devem enviar os documentos listados em edital para o e-mail pagerecsecocaptacao@correios.com.br ou pessoalmente na avenida Presidente Vargas, nº 498, 1º andar, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h. Não será cobrada taxa de inscrição.

A validade do Processo Seletivo é de seis meses, podendo ser prorrogado por período igual.