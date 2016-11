Potencialidade ambiental e econômica do Acre é destaque na TVE da Bahia

O programa “Perfil e Opinião”, exibido pela TV Educativa (TVE) da Bahia, apresenta na próxima quarta-feira, 16, a partir das 22 horas, reportagem especial com o governador Tião Viana.

Os destaques são as potencialidades ambientais e econômicas do Acre, geradas a partir da implantação de políticas públicas que deram visibilidade nacional e internacional ao estado, sobretudo em relação à redução do desmatamento.

Durante as gravações feitas na manhã desta quinta-feira, 10, pela apresentadora Denny Fingergut, na Casa Civil, Tião Viana destacou que o Acre conseguiu reduzir em 15% o desmatamento, enquanto outros estados aumentaram em 24%. O Acre possui, ainda, 87% de cobertura florestal intocada.

“Estamos sintonizados nas conferências do clima e nos associamos a bons programas, como a Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas [GCF], que envolve governos de cinco continentes que lutam pela redução do desmatamento. São 25 estados subnacionais que assumiram o compromisso de reduzir, consideravelmente, o desmatamento e a emissão de gás carbônico até 2050”, informou.

Outros destaques estão relacionados à nova economia verde – política de desenvolvimento que concilia conservação da natureza, qualidade de vida para as pessoas e desenvolvimento econômico.

Foi incorporada a partir do olhar do governo para o potencial econômico do meio ambiente, agregando valores.

“Isso fez a gente aumentar a nossa renda per capita e elevar os indicadores de qualidade de vida da população. Um exemplo é o açaí, que substitui a pecuária, consorciado, ainda, com o peixe. Plantamos frutas tropicais e trabalhamos outros itens da cultura local. Apostamos na incorporação de tecnologia, que gerou avanço, e implantamos um modelo de parceria econômica exemplar: o público-privado-comunitário e de mercado”, afirmou Tião Viana.

Desenvolvimento econômico e sustentável

O governador detalhou o sucesso de projetos industriais voltados para a produção, como a suinocultura, a avicultura e a piscicultura, que hoje exportam para diversos estados do país.

São projetos que representam a produção de proteína de baixo carbono, proteína de alto padrão produzida com alta tecnologia, favorecendo o desenvolvimento econômico com base na sustentabilidade.

Programas de incentivos de crédito que visam reduzir as queimadas e o desmatamento também foram destaques, nos quais os governos da Alemanha e do estado da Califórnia (EUA) são parceiros do Acre nesses programas, num ambiente de cooperação.

O manejo sustentável madeireiro também segue a linha do modelo público-privado-comunitário em sua expansão.