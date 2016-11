Dólar tem alta após vitória de Trump e passa de R$ 3,37

O dólar dispara mais de 5% em relação ao real nesta quinta-feira (10), um dia depois de a vitória de Donald Trump para a Presidência dos Estados Unidos.

A moeda americana chegou a passar de R$ 3,37. A última vez que o dólar fechou acima de R$ 3,37 foi em 27 de junho, quando atingiu R$ 3,3946.

Na semana, a queda é de 0,66%. No mês, a alta é de 0,61%. No ano, a moeda acumula queda de 18,7%.

De acordo com a Reuters, a alta do dólar foi influenciada pelos fluxos de saída da moeda e por preocupações sobre o futuro político do presidente Michel Temer, após denúncia da defesa da ex-presidente Dilma Rousseff ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que apontam irregularidades da campanha eleitoral de 2014.