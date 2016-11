Operação coíbe crimes ambientais na Transacreana

As operações de fiscalização para prevenir e coibir o desmatamento ilegal, no Acre, são promovidas durante todo o ano pelo governo do Estado. Durante ação integrada realizada entre o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) e Centro de Operações Áreas (Ciopaer), duas pessoas foram conduzidas à delegacia de polícia nesta semana.

A ocorrência foi flagrada no Ramal da Capela, localizado na Rodovia Transacreana, em Rio Branco, onde também foram apreendidos um trator e uma motosserra, utilizados para desmate ilegal. De acordo com as investigações, os dois homens pretendiam derrubar uma área de 100 hectares, mas não obtiveram sucesso devido à ação imediata do Estado.

“Após o período de seca, notamos uma redução significativa de queimadas. Em contrapartida, ainda há aqueles que tentam burlar as lei e cometer desmates ilegais. Como resposta aos infratores, existem as operações do Estado que estão coibindo essas práticas”, ressalta o comandante do BPA, major Carlos Negreiros.

A operação também resultou na autuação de quatro proprietários de áreas no ramal. Outra equipe do BPA, em parceria com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), também atua na região.

Demais localidades

As fiscalizações também estão sendo promovidas na região do Alto Acre – Assis Brasil, Brasileia e Xapuri – pelo Batalhão de Policiamento Ambiental e o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio).

Em Manoel Urbano, dentro da Gleba Fluente, as vistorias também são promovidas em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e o Instituto de Terras do Acre (Iteracre). Em Porto Acre e Sena Madureira, a operação repressiva recebe apoio do Ibama.