Coluna Bom Dia

Previsão confirmada

A ministra Carmem Lúcia, presidente do STF, lembrou ontem, em uma reunião em Brasília, uma frase do grande antropólogo e educador brasileiro Darci Ribeiro, que ilustra bem o que aconteceu no país nos últimos anos: “Darcy Ribeiro fez em 1982 uma conferência dizendo que, se os governadores não construíssem escolas, em 20 anos faltaria dinheiro para construir presídios. O fato se cumpriu. Estamos aqui reunidos diante de uma situação urgente, de um descaso feito lá atrás”, lembrou a ministra.

Custo

Um preso no Brasil custa em média R$ 2,4 mil por mês, um estudante de segundo grau, R$ 2,2 mil por ano. Os dados são da presidente do STF, Carmem Lúcia. A carapuça serve para todo mundo, presidentes, ministros, governadores, prefeitos, deputados, senadores, secretários e até para as famílias.

Prisões

Um exemplo dessa situação crítica do crescimento da marginalidade e da violência pode ser visto no Acre. Como fruto da efetiva repressão à guerra de facções no Estado, a primeira Vara Criminal vai julgar 141 processos só de jovens aliciados pelo PCC no Estado. Foram devidamente monitorados e denunciados.

Bonde

E tem mais. Na Quarta Vara Criminal correm 165 outros processos, desta vez contra a facção do Bonde dos 13. Ao todo, sem contar com os criminosos do Comando Vermelho, são 306 jovens que deveriam estar estudando ou trabalhando e vão mofar na cadeia, à custa do Estado.

Ambiente

Um viés temido com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos é a agenda ambiental, que pode por em risco os compromissos do milênio sobre a redução dos gases do efeito estufa e do aquecimento global e ainda por cima afetar o Acre.

GCF

Trump tem aversão pela questão do aquecimento global, é um dos chamados “céticos ambientais” e não deve levar adiante as políticas preservacionistas. Ele deve ir na contramão das ações propostas pela Força Tarefa de governadores para o clima GCF, da qual o Acre é parte integrante.

Créditos

Uma das políticas que devem ser descartadas pelo futuro governo Trump é a de créditos de carbono, o que pode prejudicar o Acre e os entendimentos firmados entre o governador Tião Viana e o governo da Califórnia.

Califórnia

Aliás, a Califórnia virou o grande reduto democrata na costa oeste dos Estados Unidos, o que faz muitas pessoas defender até a independência do Estado em relação ao resto do país. O Acre bem que poderia enviar para lá o especialista Osmir Lima para promover essa independência.

Perdas

A Chefe da Casa Civil, Márcia Regina, mostrou ontem o tamanho do rombo provocado pelo corte de repasses no FPE. Só este ano foram R$ 350 milhões a menos do que o esperado e já constante no orçamento.

Não resolve

Por isso, o governo considera os R$ 147 milhões do repatriamento de recursos insuficiente para recompor as finanças estaduais. E confia em um posicionamento firma da justiça nesse caso.

Lá e cá

O que vem para o Acre com os recursos do dinheiro do exterior é semelhante ao bloqueio que o governo federal fez nas contas do Rio de Janeiro. Lá, a justiça estadual já declarou inconstitucional a tentativa de descontar 30% do salário do funcionalismo para a previdência.

Alegria

Mas ainda assim, os prefeitos acreanos estão rindo à toa. Ontem, a parcela do FPM do dia 10 correspondeu ao dobro do que era esperado, já como consequência do dinheiro da repatriação. O que se espera é que todos usem a responsabilidade nos gastos.

Triste

Mas teve gente que ficou triste, muito triste. Especialmente os prefeitos de Santa Rosa, Plácido de Castro e Bujari que saíram da cadeia, mas foram impedidos de retornarem aos cargos, de frequentarem as dependências do poder público. Perderam essa boquinha.

Ainda assim

Ainda assim, esses quase ex-prefeitos ainda espetam contar com alguns “amigos” para influir no destino desse dinheiro.

Barbaridade

Ainda falando do interior, é muita falta de vergonha os projetos em Tarauacá e Jordão de aumento de vereadores e prefeitos em até 40%. Um prefeito de Jordão ganhar R$ 17 mil é um escárnio com a pobreza do município. O mesmo em Tarauacá. A população precisa ir para as ruas contra esse absurdo.

Assembleia

São muitas as articulações para a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Pela Constituição estadual, em seu parágrafo primeiro do artigo 4º, a votação deveria acontecer em 05 de fevereiro, mas há um movimento para antecipar a solução para o fim deste ano, em razão do Carnaval e do começo do ano legislativo.

Cargo

O maior problema está sendo a disputa pela primeira secretaria, hoje com o deputado Manoel Morais (PSB). O cargo é desejado por vários deputados, mas, com mais afinco, pelo deputado Heitor Júnior, do PDT.

Cresceu

O cacife de Heitor Júnior cresceu com a eleição de sua esposa Elzinha para a Câmara Municipal da Capital. A nova vereadora já avisou ao prefeito Marcus Alexandre que não tem pretensão de cargos na mesa. Prefere apoiar o pleito do esposo na Assembleia.

Vice

O presidente Ney Amorim, que não deve sofrer contestação em sua permanência no cargo tem defendido que a primeira vice-presidência fique como está, com o deputado Éber Machado, do PSDC. Os demais cargos não estão despertando interesse dos demais deputados.

Equipe

A desembargadora Denise Bonfim já começa a definir a equipe que a acompanhará na presidência do TJ no próximo ano. A atual presidente, desembargadora Cezarinete Angelim, deve assumir a presidência do TRE onde comandará as eleições de 2018.

Inadimplentes

O TRE está informando que oito partidos não apresentaram a prestação de contas das eleições e se não regularizarem com urgência, poderão ficar sem acesso ao fundo partidário. São os seguintes os partidos: Rede, PTN, PTB, PSB, PSDC, PRP, PRTB e PPL.

Reforma

Com a reforma política em gestação no Congresso, essa sopa de letrinhas de partidos deve sofrer uma grande redução. Mas o Acre poderá ser um dos estados chaves para os pequenos partidos.

Mínimo

É que o partido deve ter pelo menos 2% do eleitorado em pelo menos 14 estados. Como o eleitorado acreano é pequeno, os partidos vão querer buscar esse percentual por aqui.

DETRAN

O DETRAN está firmando convênio com os cartórios para receber, em tempo real, pela internet, a movimentação de compra e venda de veículos no Estado, para fins de registro e arrecadação. É uma medida necessária nesses tempos bicudos.

Índice

A Fundação Getúlio Vargas promoveu a pesquisa JCJBrasil (Índice de Confiança na Justiça Brasileira), produzido pela Direito SP (Escola de Direito de São Paulo da Fundação). O resultado é que a instituição mais forte no país é as Forças Armadas, que tem confiança de 59% da população.

Imprensa

Em segundo lugar, ficou a Igreja Católica, com 57% e, em terceiro, a imprensa escrita, especialmente os jornais, com 37%, na frente do Ministério Público e das emissoras de TV. A Justiça tem a confiança só de 29%.

Política

Nos últimos lugares, a Presidência da República, com 11%, o Congresso Nacional com 10% e, finalmente, os partidos políticos, com 7%, ou seja, o fundo do poço.

Adesão

O governador Tião Viana fez a adesão do Acre ao programa de concessão na área de saneamento para desenvolver parceiras com a iniciativa privada para a universalização de serviços água, coleta e tratamento de esgoto.

PM

A AME sabe o que fala e quando diz que a defasagem de PMs no Acre é grande está correta. Mas não falta tanto policial assim como seu presidente, Joelson, diz. Cerca de 2,5 mil homens não é um número ruim.

Influência

O problema é que eles têm de ficar vigiando prédio, cuidando de preso, fazendo segurança para autoridade… Outro problema é que a AME pode estar sofrendo influência do Major Rocha. E aí as ponderações mais sérias viram tudo politicalha.

Temporais

Essa série de temporais tem causado prejuízos invisíveis em Rio Branco, os quais certamente deveriam ser identificados e contabilizados pela Defesa Civil. Placas, árvores, telhados, animais… tudo arrastado e destruído. Mas, onde? E quanto?

Inventário

Um inventário dos temporais é fundamental para o planejamento urbano. Ruas ficam alagadas e interditadas, bens se perdem, mas pouco se sabe sobre isso. Uma moradora do bairro Aquiles Peret perdeu seu cão de estimação. É bom essas situações entrarem nos relatórios.

Correios

Nesse meio tempo, o governo de Michel Temer vai cortando pelas beiras. A próxima degola é nos Correios, que estão obrigados a economizar R$1 bi. Não há o que cortar no Acre, mas a tesoura é ameaçadora…