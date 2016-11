Noite é preso acusado de praticar vários crimes em Cruzeiro do Sul

O presidiário Marcildo Silva de Souza, de 31 anos, também conhecido por “Noite” foi preso por uma guarnição da polícia militar, após uma denuncia anônima. Ele estava escondido em uma residência localizada no Conjunto Cumaru, na região do Remanso, região periférica de Cruzeiro do Sul.

“Noite” estava foragido há quase um mês, quando rompeu uma tornozeleira eletrônica e fugiu. Contra ele pesam várias acusações de crimes pelo suspeito, entre eles, duas tentativas de homicídio e roubos.

Segundo o delegado Lindomar ventura, responsável pela prisão, foi “Noite” quem feriu a golpes de faca um motociclista no bairro do Miritizal, após pedir uma carona. Dias depois efetuou disparo de arma de fogo contra uma pessoa no bairro do Remanso.

O presidiário ainda é suspeito de roubo e de comandar ações criminosas na região. “Ele é um individuo perigoso, tem voz de comando dentro do mundo do crime”, contou o delegado. Marcildo foi reconduzido ao Presidio Manoel Nery da Silva de Cruzeiro do Sul, onde deve responder por seus crimes.