IPVA: inadimplência chega a R$ 22 milhões

Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) deixou de arrecadar R$ 22.353.295,34, porque os donos de veículos que pelas cidades acreans não pagaram o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) devido, referente ao exercício de 2016. Aproximadamente 31.569 veículos circulam pelo estado, com o IPVA vencido, que corresponde por uma dívida estimada em torno de R$ 10.197.730,88.

A meta do Governo do Estado era arrecadar cerca de R$ 60, 8 milhões, com a cobrança do tributo, mas apenas 51.398.955,99 foram contabilizados pelo Departamento de Gestão Tributária da Sefaz. Em contrapartida, as dívidas acumuladas dos anos anteriores, correspondem por um débito projetado em torno de R$ 12.155.564,49, pois a cobrança do tributo referente aos anos anteriores, só correspondeu por uma recuperação de apenas R$ 4.286.231,09.

Diante da dívida acumulada que ultrapassa a casa dos 22 milhões, o governo do estado sinaliza com a possibilidade de parcelamento deste débito existente. “Quem não regularizar a sua situação, a dívida será cobrada com um acréscimo de 50% sobre o valor devido”, alertou o coordenador do Departamento de Gestão Tributária da Sefaz, Itamar Magalhães.

Explicou que os casos dos devedores contumazes, os débitos poderão ser encaminhados para a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), fazer a execução judicial. A cobrança judicial seria o único caminho, para os contribuintes que ignoram as convocações da Sefaz para quitar as suas dívidas pendentes.

A arrecadação do tributo no ano passado gerou uma receita estimada em R$ 57,4 milhões, mas 50% destes recursos, segundo Itamar, foram destinados aos 22 municípios acrianos, com base na frota existente. Já os taxistas e moto/taxistas estão isentos do tributo, conforme a Lei n°298/2015 em vigência “Este valor é o menor praticado no país, porque na maioria dos outros estados o IPVA teve um reajuste de 3,5%, mas mantivemos a mesma base de cálculo”, ponderou o coordenador do Departamento de Gestão Tributária.