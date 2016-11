TJ manda vice-prefeito de Santa Rosa assumir gestão

O desembargador Roberto Barros encaminhou notificação à Câmara de Vereadores de Santa Rosa do Purus sobre o afastamento do prefeito Rivelino Mota. Mesmo com o relaxamento da prisão, o gestor está impedido de assumir as funções, mas manterá o salário.

Enquanto não há decisão final e levando em conta os últimos dias de mandato, o magistrado reafirmou que com o impedimento do titular o vice-prefeito, Valdemar Pinheiro Kaxinawa, assume as funções que ainda compreendem a transição para a próxima gestão.

Kaxinawa já estava administrando o município desde a prisão de Rivelino Mota, no dia 14 de setembro. O gestor em exercício é professor indígena e pós-graduado.

O prefeito de Santa Rosa, o de Plácido de Castro (Roney Firmino) e o de Bujari (Raimundo Ramos) ficaram detidos por quase dois meses acusados de praticarem fraude de licitação de serviços dos municípios.

De acordo com a Diretoria de Informação Institucional do Tribunal de Justiça, a liberação foi concedida na terça-feira (8), mas eles não poderão voltar ao cargo, porque uma das condições para continuarem respondendo ao processo em liberdade é ficarem distantes da gestão das cidades.

Os prefeitos foram presos pela Polícia Federal durante a Operação Labor em que apura o desvio de cerca de R$ 2 milhões desde 2013.

A prisão preventiva dos gestores foi feita sob a alega- ção de que, como administradores, poderiam atrapalhar nas investigações e como base para o pedido teria sido apresentado provas e delação de um empresário local.

A PF aponta Roney Firmino como o primeiro a entrar no suposto esquema em que empresas seriam “escolhidas” para vencer as licitações para a prestação de serviços para os municípios.

A hipótese investigada era que as empresas simulavam a prestação de serviços por meio de fornecimento de mão de obra e emitiam notas fiscais que eram pagas em benefício dos políticos. O caso ainda aguarda julgamento.