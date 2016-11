TCE-AC: Dois nomes despontam para a sucessão da presidência

Dois nomes despontam na bolsa de aposta para suceder a atual presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), conselheira Naluh Gouveia, que encerra a sua gestão no próximo mês.

A primeira é conselheira Dulcinéa Benício de Araújo, pois é a única que não assumiu o comando da Corte. Porém, se este critério não for levado em conta, o segundo nome no processo sucessório poderá ser o do atual corregedor Antônio Jorge Ribeiro de Carvalho Malheiro, que poderá assumir a presidência do TCE, pela segunda vez.

O Tribunal conta com sete conselheiros, sendo três indicados pelo atual governo petista, enquanto os outros quatros foram indicados pelas gestões anteriores, que antecederam a Frente Popular do Acre (FPA) no Palácio Rio Branco.

O pleito está previsto para acontecer no próximo dia 10 de dezembro, mas os conselheiros não se manifestaram sobre a escolha do nome que sucederá a atual presidente. A disputa promete ser acirrada.