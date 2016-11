Aleac sedia Encontro Regional de Segurança

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) sediou nesta quinta-feira (10) o Encontro Regional de Segurança Pública promovido pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, da Câmara Federal. Na pauta, os recentes ataques criminosos ocorridos em Rio Branco. O requerimento para a realização do evento é de autoria do deputado federal Major Rocha (PSDB/AC).

Além do parlamentar tucano, os deputados federais Cabo Sabino (PR/CE) e Subtenente Gonzaga (PDT/MG) também participaram do evento como membros titulares da Comissão. O deputado federal Cabo Sabino (PR/CE), que é presidente da Comissão de Segurança da Câmara, falou sobre a importância da união dos poderes para combater o crime organizado.

“Para mim é uma honra participar deste encontro no Acre. Infelizmente o crime organizado começa a tomar conta de todo o nosso país. Temos muito a avançar para vencermos essa guerra e entendermos que essa não é uma missão apenas da Polícia Militar. Executivo, Legislativo e Judiciário devem se unir.

O encontro foi presidido pelo deputado estadual Heitor Júnior (PDT), presidente da Comissão de Segurança Pública da Aleac. O parlamentar falou da importância desse debate para o povo do Acre. “Este é um momento ímpar, em que recebemos uma comissão nacional para debatermos os problemas da Segurança no nosso Acre”, salientou.

Já o autor do requerimento, deputado Major Rocha (PSDB), frisou que o evento tem como objetivo ouvir a população e os profissionais de Segurança Pública do Estado sobre os últimos atos criminosos ocorridos no Acre. Ele agradeceu ainda o presidente do Poder Legislativo do Acre, deputado Ney Amorim (PT), por ter disponibilizado o plenário da Aleac para a realização do evento.

“O Brasil inteiro vive uma crise grave no setor de segurança. No Acre diversas ondas de ataques deixaram as famílias acreanas aterrorizada. Portanto, o evento de hoje tem como objetivo ouvir a população e os profissionais de Segurança do Estado, para que juntos possamos tomar medidas que mudem essa realidade”, enfatizou.

O secretário de Segurança Pública do Estado, Emylson Farias, falou sobre a importância dos debates que abordam a Segurança e destacou que o interesse coletivo deve prevalecer na busca por melhorias.

“Acho extremamente importante discutir Segurança com profundidade, mas precisamos salientar também que quem conduz a Segurança no Acre são pessoas ligadas à área policial e isso é fundamental, pois, elas convivem diariamente com a realidade das ruas. Este é um