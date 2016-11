Prefeito se reúne com permissionários e define detalhes para o Natal e Fim de Ano

A novidade anunciada foi a realização da Bienal do Livro no Natal

O prefeito Marcus Alexandre se reuniu na manhã desta quinta-feira, 10, com permissionários da Praça da Revolução e da Praça do Relógio, no Centro de Rio Branco. O objetivo do encontro foi acertar os detalhes da decoração natalina e itens para comercialização no período de 9 a 11 dezembro. A reunião contou com participação da secretária de Cidadania e Assistência Social, Dôra Araújo, do secretário de Desenvolvimento e Gestão Urbana, Ricardo Araújo, da secretária do Trabalho e Economia Solidária, Edna Paro, e do presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Sid Farney de Araújo.

O consenso foi de manter os empreendimentos já existentes e diversificar os itens que serão colocados à disposição do consumidor para as compras de fim de ano.

Entre os permissionários a expectativa é grande. “Nessa época do ano a clientela aumenta e a gente precisa se preparar para atender bem. Além de decorar, diversificar a oferta de produtos, oferecer uma alimentação diferenciada como galinha picante, bolos, sempre mais procurados essa época do ano”, disse Luziene Lima, permissionária que comercializa lanches e sorvetes na Praça da Revolução.

Já na próxima semana as equipes da Prefeitura estarão em ação organizando os empreendimentos, acompanhando a ocupação do espaço público, verificando detalhes de iluminação e instalação de brinquedos. A programação cultural está sob a responsabilidade da FGB. A grande novidade deste ano será a realização da Bienal do Livro. “Como sempre fazemos, reunimos aqui com os permissionários para detalhar a organização para o período Natalino e cuidar de cada detalhe para que a gente tenha um ambiente bonito, iluminado e atrativo às pessoas que vistam o espaço nesta época do ano”, destacou o prefeito Marcus Alexandre.