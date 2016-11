Acre tem saldo positivo nas contas públicas em 2016

O Acre é um dos sete estados do país a apresentar saldo positivo no resultado primário das suas finanças no primeiro semestre de 2016. Isso significa que as receitas foram maiores que as despesas empenhadas. Em Plena crise, com um corte de mais de R$ 350 milhões nas receitas estimadas dos repasses do FPE e outras verbas federais, ainda assim o Acre se destacou no país por apresentar superávit primário, enquanto vinte unidades, incluindo o Distrito Federal, tiveram déficit no período.

Foram R$ 258 milhões de saldo nas transações correntes acreanas, o que põem o estado no reduzido grupo dos que mantém o equilíbrio fiscal, ao lado de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Maranhão, Ceará. Paraíba e Alagoas.

Para o governador Tião Viana, este é o efeito da política de austeridade nos gastos públicos e de responsabilidade financeira que o Acre pode apresentar ao Brasil. “Estamos fazendo a nossa parte, com dedicação, trabalho e determinação”, disse o governador.