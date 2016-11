Polícia prende autor de homicídio em Rio Branco

A Polícia Civil por intermédio da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) prendeu em flagrante, Erivaldo da Silva Cabral, de 35 anos, vulgo Socó, suspeito de ter assassinado com cinco tiros, Argentino Souza Gama, 30 anos, na madrugada de quinta-feira, 10, no bairro Placas. A prisão aconteceu no mesmo bairro, cerca de 5 horas após o crime.

O trabalho de investigação dos agentes flagrou através de imagens de câmeras de segurança das proximidades onde ocorreu o crime, o acusado disparando seis tiros contra a vítima. As imagens ajudaram a policia a desvendar o caso e a identificar que o suspeito, seria do convívio comum da vítima.

“É um trabalho desenvolvido pela DHPP que tem elucidado vários crimes e em prazo menor dando resposta positiva da especializada a esses delitos. Várias outras investigações estão em curso, seguem em sigilo e acreditamos que em breve espaço de tempo solucionaremos mais casos”, ressaltou delegado Roberth Alencar.